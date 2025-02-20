Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları
Türkiye'nin çeşitli illerinde ve ilçelerinde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde eğitime ara verilirken bazı yollar ulaşıma kapandı.
Ankara
Ankara kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı.
Adıyaman
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yoğun yağış nedeniyle kent merkezi, Besni, Gerger ve Gölbaşı'nda 12, Çelikhan'da 13, Kahta'da 4, Sincik'te 16 köy ile ilçelere bağlı 77 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bolu
Bölgede gece başlayan kar, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini artırdı.
Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bölgede, zaman zaman tipi şeklindeki yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bölgede önlemlerini artıran karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Güzergahta ring halinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan, Düzce ve Bolu kent merkezleri ile yüksek kesimlerde de kar görülüyor.
Samsun
Kentte gece saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Atakum ilçesinde kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle bazı araç sürücüleri kaza yaptı.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.
Van
Kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 82 mahalle ile 182 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Muş
Muş'ta sabah etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi. Kardan dolayı 112 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, bir an önce yolları açacaklarını ifade etti.
Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.
İstanbul'da dünden beri aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
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Kars
Kars'ta iki gündür devam eden yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte gece saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar ve tipi sabah da etkisini sürdürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, her tarafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçede 50, kayak merkezinde 125 santimetreye ulaştı.
Erzurum
Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerine doğru etkisini artırdı. Yoğun kar yağışıyla kent yeniden beyaza büründü.
Belediye ekipleri kent genelinde cadde ve sokaklarda, kara yolları ekipleri ise sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yaptı. Bazı sürücüler de kar nedeniyle yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kar kalınlığının 30 santimetre ölçüldüğü kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önlerinde temizlik yaptı.
Hava sıcaklığının gece sıfırının altında 9 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 6 kilogram yağış düştü. 1403 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Trabzon
Trabzon'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle Akçaabat'ta 29, Araklı'da 20, Arsin'de 11, Beşikdüzü'nde 19, Çarşıbaşı'nda 9, Çaykara'da 21, Dernekpazarı'nda 14, Düzköy'de 12, Hayrat'ta 19, Köprübaşı'nda 10, Maçka'da 66, Of'ta 33, Ortahisar'da 11, Sürmene'de 12, Şalpazarı'nda 26, Tonya'da 21, Vakfıkebir'de 17 ve Yomra'da 23 olmak üzere 373 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yoğun kar nedeniyle il genelinde 196 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.
Kurtkan, yolların kısa sürede ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Ardahan
Ardahan'da da yoğun kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar ve tipi, buzlanmaya neden oluyor.
Cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ekipler de sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması yapıyor. Karla kaplı kentte, esnaflar da iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.
Ardahan'da 119 köy yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.
(AD)