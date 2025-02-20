Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları

Ardahan

Ardahan'da da yoğun kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar ve tipi, buzlanmaya neden oluyor.

Cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ekipler de sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması yapıyor. Karla kaplı kentte, esnaflar da iş yerlerinin önünde kar temizliği yaptı.

Ardahan'da 119 köy yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

(AD)