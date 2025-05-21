Türkiye net gelirde Avrupa'nın sondan ikincisi

Avrupa çapında güvenlilir istatistikler üretmekle yükümlü Avrupa Birliği’nin (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat, 2024 verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği aday üyesi Türkiye Avrupa kıtasında net kazançlarda Bulgaristan'ın önünde sondan ikinci sırada çıktı.

Eurostat, brüt gelirlerin yanıltıcılığını giderecek bir hesaplama yöntemi olarak karşılaştırmalar için daha doğru ve anlamlı bir gösterge sunan net kazançları da karşılaştırdı.

AB'de net kazançlar

Buna göre, 2024'te çocuksuz ve bekar kişiler için yıllık net kazançlar AB içinde Bulgaristan'da 11 bin 074 avro (485 bin Türk Lirası) ve Lüksemburg'da 50.410 avro (2,2 milyon TL) arasında değişiyordu. AB ortalamasıysa 29 bin 573 avroydu (1,3 milyon TL).

AB dışındaki en yüksek kazançlar

Üç Avrupa Serbest Ticaret Birliği ("The European Free Trade Association" - EFTA) ülkesi ve AB aday ülkesi Türkiye için mevcut verilerle, en yüksek rakam İsviçre'de 85 bin 631 avroya (3,75 milyon TL) yükselirken, onu İzlanda'da 57 bin 573 avro (2,52 milyon TL) takip ediyor. Norveç de 47 bin 232 avro (2,07 milyon TL) ile beşinci sırada yer alıyor.

Diğer İskandinav ülkeleri de iyi performans gösteriyor. Danimarka 43 bin 913 avro (1,92 milyon TL), Finlandiya 36 bin 877 avro (1,62 milyon TL) ve İsveç 36 bin 147 avro (1,58 milyon TL) ile AB ortalamasının üzerinde yer alıyor.

Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri AB içinde lider konumda. Lüksemburg'un ardından Hollanda 47 bin 892 avro (2,10 milyon TL) ve İrlanda 46 bin 208 avro (2,03 milyon TL) ile AB üye ülkeleri arasında en yüksek net kazancı bildiren ülkeler.

Güney ve Doğu Avrupa ülkeleri geride

İtalya (24 bin 797 avro - 1,09 milyon TL), İspanya (24 bin 571 avro - 1,08 milyon TL) ve Yunanistan (18 bin 709 avro - 823 bin TL) gibi Güney Avrupa ülkeleri AB ortalamasının önemli ölçüde altında. Romanya (12 bin 655 avro - 557 bin TL), Bulgaristan (11 bin 074 avro - 487 bin TL) ve Macaristan (13 bin 883 avro - 610 bin TL) gibi Doğu Avrupa ülkeleri bloktaki en düşük net kazançları bildirdi.



Türkiye (11 bin 440 avro - 503 bin TL) net kazançla, Bulgaristan'ın hemen üzerinde yer alıyor.

Dört büyükler arasında Almanya lider, İtalya ve İspanya AB ortalamasının altında

AB'nin en büyük dört ekonomisinin net kazançlarında Almanya 39 bin 594 avro (1,74 milyon TL) ile başı çekerken onu 32 bin 354 avro (1,42 milyon TL) ile Fransa takip ediyor. İtalya (24 bin 797 avro - 1,09 milyon TL) ve İspanya (24 bin 571 avro - 1,08 milyon TL) AB ortalamasının oldukça altında.

Satın alma gücü standartlarına (Purchasing power standard - PPS) göre ayarlandığında, net yıllık kazançlar Slovakya'da 16.784 ile Hollanda'da 40.948 arasında değişirken, AB ortalaması 28.906.

(AEK)