Türkiye Milli Takımı Yunanistan'ı 94-68 yenerek EuroBasket finaline yükseldi

Türkiye, 24 yıl sonra ilk kez katılma hakkı kazandığı EuroBasket finalinde altın madalya için Dünya Kupası şampiyonu Almanya ile karşılaşacak.

Şampiyonluk maçı pazar günü Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak.



Türkiye, cuma günü yarı finalde Yunanistan'ı açık farkla 94-68 yenerek son yılların en başarılı sonucuna ulaştı. Almanya da yarı finalin diğer ayağında Finlandiya'yı 98-86 yendi.

Yunanistan ve Finlandiya, pazar günü bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

2001'de ev sahipliğinde oynanan Avrupa şampiyonluğu finalinde gümüş madalyayı kazanan Türkiye, pazar günü oynanacak karşılaşmayı kazansa da kazanmasa da ikinci EuroBasket madalyasını almayı garantiledi. Almanya ise, 1993'te aldığı altın, 2005'te gümüş ve 2022'deki son EuroBasket'teki bronz madalyanın ardından pazar günkü karşılaşma sonunda dördüncü kez bir EuroBasket madalyası kazanacak.

Bu EuroBasket kupası öncesinde Almanya ve Türkiye arasında 15 Ağustos'ta oynanan hazırlık maçını Almanya, 73-71 kazanmıştı.

EuroBasket turnuvasında iki takım da oynayacakları son maça kadar hiç maç kaybetmediler ve pazar günkü maça sekizer galibiyetle çıkacaklar. Kazanan, turnuvada oynadığı dokuz maçta yenilgi almadan EuroBasket şampiyonu olarak Slovenya'nın 2017'deki başarısına ortak olacak.

Yunanistan-Türkiye maçı

Türkiye, ikinci çeyreğin ortasında 2 dakika 19 saniye içinde yakaladığı 12-0’lık seriyle 45-24 öne geçerek oyunun kontrolünü tamamen ele aldı ve ilk yarı 49-31 Türkiye lehine sonlandı. Fark top kayıplarından doğdu. Yunanistan ilk 20 dakikada rakip potadan dönen toplardan 12 sayı bulurken Türkiye 17 sayı kazandı; Yunanistan Türkiye'nin ilk yarıda kaybettiği yalnızca iki toptan iki sayı kazandı.

Türkiye şampiyonluk maçına giderken Ercan Osmani 28 sayı, Cedi Osman ise 17 sayıyla skora en büyük katkıyı sağladı. Alperen Şengün maçı 15 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle tamamladı. Shane Larkin ise 14 sayı ve 5 asistle Türkiye adına önemli katkılarda bulundu.

Yunanistan'daysa Kostas Slukas, 15 sayıyla başı çekti. Giannis Antetokunmpo ise oyunda kaldığı 30 dakikada 12 sayı ve 12 ribaundla mücadele etti.

Almanya-Finlandiya maçı

Dennis Schroder 26 sayı ve 12 asistle Almanya'nın Finlandiya'ya karşı kazanmasında baş rolü oynadı.

Schroder dört üçlük attı ve serbest atış çizgisinden 10'da 10 isabet kaydetti. Franz Wagner, üst üste attığı üçlükler de dahil 22 sayıyla Almanya'nın ikinci çeyrekte ulaştığı 49-30'luk en büyük farkı yakalamasına katkıda bulundu.

Finlandiya'daysa Olivier Nkamhoua 22 sayıyla takımına önderlik etti. Lauri Markkanen, üçüncü çeyreğin sonlarında Finlandiya adına 17 şutun altısını sayıya çevirerek 16 sayı üretti.

(AEK)