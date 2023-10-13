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Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 13:11
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2023 13:30
1 dk Okuma

Türkiye Mahmur Kampı'na hava saldırısı düzenledi

Türkiye, Kürt mültecilerin yaşadığı Mahmur Kampı'nı havadan bombalandı. Saldırıda bir kadın yaralandı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/13/turkiye-mahmur-kampi-na-hava-saldirisi-duzenledi.jpg
Fotoğraf: Rojnews

Türkiye, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Birleşmiş Milletler (BM) Mahmur Mülteci Kampı’nı bombaladı. 

Rojnews’in haberine göre; saldırıda 50'li yaşlarında bir kadın yaralandı. 

Kamp sakinleri, saldırının ardından hastanenin önünde toplandı. Iraklı yetkililerden oluşan bir heyet inceleme yapmak üzere olay yerine ulaştı.

Bir haftada ikinci saldırı

Mahmur Kaymakamı Rizgar Muhammed ise; saldırı hakkında Rûdaw’a açıklama yaptı.

Rizgar Muhammed, kampın bu sabah saat 09.30 sıralarında bombalandığını, saldırıda 50 yaşındaki bir kadının yaralandığını söyledi.

Mahmur Kampı son bir haftada SİHA’larla ikinci kez bombalandı.

7 Ekim’deki saldırı iki çocukla bir kadın yaralanmıştı.

Mahmur Kampı 1998'de kuruldu

Mahmur Kampı BM tarafından 1998 yılında oluşturuldu.

Kamp, 1990'larda yükselen çatışmalar, köy boşaltmalar nedeniyle yerinden edilen ve Türkiye’den göç eden Kürtler için Mahmur'un doğusunda Karaçuk Dağı eteklerinde kuruldu.

Mahmur Kampı İdaresine göre kampta yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor.

(RT)

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/haber/mahmur-daki-multecilerin-onurlu-geri-donusunu-saglayin-117821
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