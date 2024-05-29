Türkiye Maarif Vakfı hakkında

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin hemen öncesinde kanunla kuruldu.

Kanuna göre vakıf, örgün, yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacaktı.

Ancak gerçek amaç Fethullah Gülen Cemaati’nin dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren okullarıyla mücadeleydi. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen sekiz maddelik yasayla ‘FETÖ’nün yurtdışındaki eğitim yapılanmasının önünün kapatılmasının hedeflendiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vakfın kuruluşunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı dahil olmak üzere bütün uluslararası kuruluşların Maarif Vakfı’nın yurtdışında yayılmasına destek vermesini istedi.

Eroğan, Balkanlar, Ortadoğu ve Türki devletlere öncelik verilmesinin önemli olduğunun altını çizerken, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün ise vakfın kurulmasındaki desteği için Erdoğan’a teşekkür ederek, “Arkasında millet ve devletin gücünü alan vakfın dünya ülkelerine bir derviş, bir akıncı gibi bir Sarı Saltuk anlayışıyla yola çıktık” dedi.

52 ülkede temsilcilik ofisi açtı. 67 ülkede ise eğitim-öğretim faaliyeti yürütüyor. Bünyesinde başta, Afganistan, Almanya, Avusturya, Fransa, Kosova, Belarus ve Belçika’da 21 eğitim merkezi, Arnavutluk’ta 1 üniversitesi ve dünya genelinde 37 yurt binası bulunuyor.

52 ülkede bulunan 467 okul, üniversite ve eğitim merkezinde toplam yaklaşık 55 bin öğrencisi ile faaliyet yürütüyor.

2018’e kadar Bakanlar Kurulu Kararı, ancak hükümet sisteminin değişmesiyle Cumhurbaşkanı Kararı bütçe aktarımına yeterli oldu. Vakfa bugüne kadar bütçeden aktarılan tutarlar şöyle:

2016’da 90 milyon TL

2017’de 241 milyon TL

2018’de 351 milyon TL

2019’da 541 milyon TL

2020’de 684 milyon TL

2021’de 1 milyar 231 milyon 98 bin TL

2022’de 1 milyar 871 milyon 857 bin TL

2023’te 3 milyar 499 milyon 874 bin TL

2024’te 5 milyar 702 milyon TL

(HA)