Türkiye, lirayı korumak için 12 milyar dolar harcadı

Türkiye, İran'daki savaşın tetiklediği küresel piyasa dalgalanmaları sırasında liranın istikrarlı kalmasını sağlamak için 12 milyar dolar harcadı.

Bu tutar döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15’ine karşılık geliyor.

Bloomberg’in aktardığına göre Merkez Bankası Pazartesi günü piyasalar açılmadan önce likidite koşullarını sıkılaştırdı ve bankalar işlem saatlerinin başlamasıyla birlikte dalgalanmayı sınırlamak amacıyla dolar satmaya başladı.

Hafta boyunca dolar satışlarının miktarı azaldı ve Perşembe günü benzer bir işlem gözlenmedi.

Bu müdahaleler sonucunda Türk lirası hafta boyunca ABD doları karşısında yalnızca yüzde 0,1 değer kaybederek gelişmekte olan piyasa para birimleri arasında en iyi performans gösterenlerden biri oldu.

Merkez Bankası’nın swap hariç net döviz rezervleri geçen Cuma itibarıyla 78,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın rezervleriyle birlikte Merkez Bankası’nın toplam rezerv büyüklüğü yaklaşık 200 milyar dolar seviyesinde.

Türkiye geçen yıl Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından piyasalardaki dalgalanmayı durdurmak için 50 milyar dolardan fazla rezerv yakmış ve faiz yükseltmişti.

(HA)