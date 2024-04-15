Türkiye LGBTİ+ hareketinin önde gelen isimlerinden Gani Met hayatını kaybetti

Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği’nin kurucu üyesi ve eski çalışanı Gani Met, hayatını kaybetti. Haberi duyuran Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği, Gani Met’in ölüm nedeninin böbrek yetmezliği ve enfeksiyon olduğunu söyledi.

Derneğin, Gani Met’in vefatıyla ilgili açıklaması şöyle:

“Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği'nin önde gelen isimlerinden biri olan ve uzun yıllar dernek bünyesinde çalışan Gani Met, yaşamını yitirdi. Met’in kaldırıldığı hastanede böbrek yetmezliği ve enfeksiyon nedeniyle vefat ettiği bilgisine ulaşıldı.

“Gani Met, LGBTİ+ hakları mücadelesinde oynadığı önemli rolle öne çıkan biriydi ve derneğimizin kurucu üyelerindendi. Ayrıca 2006 ile 2017 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapmış ve 2014 ile 2017 yılları arasında derneğin çalışanı olarak da görev almıştı.

“Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği olarak Gani Met'in kaybını derin bir üzüntüyle karşıladık. Onun LGBTİ+ hakları için verdiği mücadeleyi ve katkılarını daima hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Gani Met’i sevgiyle ve saygıyla anıyor, tüm sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.”