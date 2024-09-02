Türkiye, kömürle çalışan zararlı termik santrali genişletmeyi planlıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Mayıs 2024'te gerçekleştirdiği görüşmelere ve yapılan analizlere göre, kömür santrallerden kaynaklanan kirleticiler solunum yolu rahatsızlıkları, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

HRW bugün yayımladığı araştırma vasıtasıyla, Maraş kentinin güneydoğusunda yer alan Afşin-Elbistan A kömürlü termik santralinin çevrede yaşayan insanlara zarar verdiğini belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın söz konusu santralde iki ek ünite kurulmasına ilişkin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna onay vermemesi için çağrıda bulundu.

Araştırmanın başlıca bulguları şöyle:

Yüksek hava kirliliği seviyeleri:

Afşin-Elbistan bölgesinde, kömür santrallerinin yakınındaki yerlerde SO₂ ve PM2.5 gibi zararlı maddelerin konsantrasyonları, Uluslararası Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Birliği (AB) standartlarının çok üzerinde seyretmektedir.

Yer seviyesindeki izleme istasyonlarının verileri eksik veya kamuoyu ile paylaşılmamaktadır, bu da kirliliğin tam olarak izlenmesini engellemektedir.

Sağlık üzerindeki etkiler:

Bölge sakinleri arasında astım, akciğer kanseri ve diğer solunum yolu hastalıkları gibi sağlık sorunları artış göstermektedir.

Özellikle kadınlar, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar, santrallerden kaynaklanan kirliliğin etkilerine daha fazla maruz kalmaktadır.

Hükümetin yetersiz müdahaleleri:

Türkiye'nin 2022 Ulusal Enerji Planı'nda kömüre dayalı elektrik üretiminden vazgeçilmesine dair bir hedef bulunmamaktadır.

Hükümet, kömür santrallerinin genişletilmesine devam ederken, hava kirliliğini önlemek için gerekli adımları atmamakta ve ilgili kurumlardan gelen taleplere yanıt vermemektedir.

Afşin-Elbistan A santralinin çevre mevzuatına uymadığı gerekçesiyle geçici olarak kapatılmasına rağmen, daha sonra yeniden faaliyete geçirilmiştir.