Türkiye Kitap Pazarı Raporu: Kitap üretimi 2016 yılı seviyelerinde

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yayıncılık sektörü verilerini derlediği pazar raporuna göre 2023’te yayıncılar zorlu bir yılı geride bıraktı.

Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’nun (YAYFED’in) bandrol verilerine göre, yayıncılık sektörü 2022 yılını 380 milyon kitap üretimi ile tamamlamıştı. 2023 yılını ise 400 milyon 340 bin 577 adet ile tamamladı. 2023 yılında bir önceki yıla göre oransal olarak yüzde 5,3 büyüme gerçekleşti. Böylece 2022 yılında yaşanan küçülme sürecinden sonra tekrar kitap üretiminde büyüme gerçekleşmiş oldu. Kültür Bakanlığı’nın açıkladığı veriler doğrultusunda, dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol muafiyetine tabi kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar, kütüphanelerden ödünç alınan ve şahıslar arasında ödünç verilen ya da değiş tokuş yapılan kitaplar hariç olmak üzere, TÜİK’in yıl ortası nüfus projeksiyon verileri baz alındığında, bu yıl kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 7,52 olarak gerçekleşti.





Üretim adetlerinin 2016 yılı seviyesinde olduğu belirtilen raporla ilgili olarak Yayıncılar Birliği şu bilgileri paylaştı:

“Geçtiğimiz yıl ifade ettiğimiz ‘sektör 7 yıl geriye gitti’ tespiti, ne yazık ki 2023 yılı için de geçerlidir. Diğer bir deyişle, aslında 2022’den 2023’e gerçek anlamda bir büyümeden söz etmek mümkün değil. Ayrıca, genel ekonomik koşulların belirsizliği, maliyet artışları, sektörümüzün pek çok bakımdan ithalata bağımlı olması, okurların alım gücünün düşmesi gibi nedenlerden dolayı, birçok sektörde olduğu gibi yayıncılıkta da üretim, stok, dağıtım – lojistik, fiyatlama ve satış planlarının yapılması çok zor hale geldi.



“Bununla birlikte, ülkemizde artan döviz kurlarının yanı sıra, yükselen enflasyonun da etkisiyle sektörümüzde genel maliyetler artmıştır. Bu artışlar, sektörümüzü üretimde ve satışlarda bir darboğaza sürüklemiştir. Yayıncılar, artan maliyetlerle beraber önerilen perakende satış fiyatlarını düzenlerken, okurlarıyla aralarındaki bağı düşünerek fiyat belirlemeye çalışmakta fakat bunda zorlanmaktadır. 2023 yılı Eylül ayında Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yaptığı bir araştırmaya göre maliyetler döviz bazında %84 artarken, yayıncıların belirlediği önerilen perakende satış fiyatlarında ise %15’lik azalma gözlenmiştir.”(AÖ)