Türkiye Keldani Katolik Kilisesi ruhani lideri Sabri Anar hayatını kaybetti

Türkiye Keldani Katolik Kilisesi ruhani lideri ve Diyarbakır Başepiskoposu Monsenyör Sabri Anar, dün (17 Ekim) sabah saatlerinde Fransa’da hayatını kaybetti.

Gazete Sabro’dan Marta Sömek’in haberine göre, Aralık 2025’ten bu yana Fransa’da kanser tedavisi gören 60 yaşındaki Anar’ın cenaze töreni ve defin işlemleri Paris’te yapılacak.

2023’te Diyarbakır Başepiskoposu olarak seçilen Anar, aynı yıl 16 Temmuz’da İstanbul Harbiye’deki Kutsal Ruh Katedrali’nde düzenlenen törenle takdis edilerek görevine başlamıştı.

Türkiye Keldani Katolik Kilisesi Ruhani Meclisi ve Vakıf Yönetim Kurulu, Anar’ın ölümünün ardından yayımladığı ortak açıklamada, yaşamını kiliseye ve cemaatine hizmet etmeye adadığını belirtti.

Ömrünü Kilise’ye ve cemaatine hizmet etmeye adayan değerli ruhani çobanımızı sevgi ve minnetle anıyor; hatırasını dualarımızda yaşıyoruz.

Anar’ın ailesine, Türkiye ve Fransa’daki Keldani cemaatlerine ve diasporadaki Keldanilere başsağlığı dileyen Kurul, cenaze ve taziye programına ilişkin ayrıntıların daha sonra duyurulacağını açıkladı.

Türkiye Keldani Katolik Kilisesi Başrahibi Remzi Diril, Gazete Sabro’ya yaptığı açıklamada, Anar’ın yaklaşık 10 aydır Fransa’da tedavi gördüğünü söyledi.

İyileşip döneceğini umut ediyorduk ama maalesef kendisini kaybettik. Yaklaşık 10 aydır Fransa’da kanser tedavisi görüyordu. Son zamanlarda da kanser tüm vücuduna yayılmıştı ne yazık ki. Bu sabah da vefat haberini aldık.

Diril, Anar’ın özellikle Fransa’daki Keldani cemaatine uzun yıllar hizmet ettiğini vurgulayarak, “Kilisesine sadık ve cemaatini seven, onlar için gerçekten kendisini feda eden bir insandı. Büyük hizmetler verdi, özellikle de Fransa’daki cemaate. Kendisini Fransa’da son yolculuğuna uğurlayacağız” dedi.

Sabri Anar için taziye mesajları

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Sabri Anar’ın ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Patriklik, Anar’ın Keldani cemaatine hizmetlerini anarak ölümünün yalnızca Keldani Katolik Kilisesi için değil, diğer kiliseler için de kayıp olduğunu belirtti.

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Başkanı Monsenyör Martin Kmetec de Anar için bir taziye mektubu yayımladı.

Erbil merkezli Doğu Süryani Kilisesi Patriği Mar Awa III, Keldani Katolik Patriği Mar Paulos III Nona’ya başsağlığı mesajı gönderirken, Fransa’daki Pontoise Piskoposluğu da Anar’ın uzun yıllar hizmet verdiği Keldani cemaatine katkılarını andı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesaplarından Sabri Anar’ın hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajları yayımladı.