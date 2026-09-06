Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa şampiyonu

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde dünya ve olimpiyat şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İki kez geriye düşen Türkiye, setleri 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-12 kazanarak dramatik bir galibiyet elde etti. Turnuvada ev sahipliği yapan Türkiye, elemede Azerbaycan, Almanya ve Sırbistan'ı geçerek finale yükseldi. 2023'te ilk kez kazandığı Avrupa şampiyonluğunu koruyan milli takım, unvanını başarıyla savundu. Turnuvanın üçüncülük maçında Sırbistan, Polonya'yı yenerek bronz madalya kazandı.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi çevirerek kupaya uzandı. Finalin setleri 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-12 sonuçlandı.

İlk seti 25-16 kaybeden Türkiye, ikinci sette 25-22'lik skorla dengeyi sağladı. Dünya ve olimpiyat şampiyonu İtalya üçüncü seti 25-12 kazanarak yeniden öne geçti. Dördüncü sette oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren Türkiye 25-21'lik sonuçla maçı karar setine taşıdı. Büyük çekişmeye sahne olan son seti 15-12 kazanan milliler, Avrupa şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sonuçla Türkiye, 2023'te kazandığı ilk Avrupa şampiyonluğunun ardından kupayı ikinci kez müzesine götürdü ve unvanını korudu. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Türkiye, final grubu maçlarını İstanbul'da oynadı.

Şampiyonluğa giden yolda Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1, yarı finalde ise Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Finalde ise İtalya'yı beş set sonunda yenerek turnuvayı altın madalyayla tamamladı.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Sırbistan, Polonya'yı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

(AEK)