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YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 21:38 3 Eylül 2026 21:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 22:14 3 Eylül 2026 22:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Kadın voleybolcular, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı İstanbul'da 3-1 yenerek son 4'e kalmayı başardı. İkinci seti Almanya'ya bıraktıktan sonra maça asılan milli voleybolcular 3. ve 4. setleri alarak 5 Eylül'deki yarı finalde Sırbistan'la oynamaya hak kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı tam kadrosu ve teknik ekiple birlikte Almanya galibiyeti sonrasında/Fotoğraf: AA
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Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Melissa Vargas'ın etkili hücumlarıyla ilk seti 25-18 kazanan Türkiye, ikinci seti savunmada zorlanarak 25-22 kaybetti. Üçüncü sette kontrolü yeniden ele geçiren milliler 25-18 galip geldi. En çekişmeli dördüncü sette 16-16 beraberliğin ardından Vargas'ın art arda 7 sayı kazandırmasıyla farkı açan Türkiye, seti 25-22 kazanarak maçı 3-1 tamamladı. Ev sahibi avantajına sahip milli takım, 5 Eylül Cumartesi günü yarı finalde Sırbistan ile finale çıkmak için karşılaşacak. Spor yorumcuları şampiyonluk konusunda kesin öngörüde bulunmaktan kaçınıyor.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Türkiye, 5 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'la finale çıkmak için mücadele edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Türkiye etkili başladı. Melissa Vargas'ın hücumlarıyla ilk sette üstünlüğü ele geçirdi. Almanya oyunun hemen başında mola almak zorunda kaldı. Türkiye maçın sonuna kadar rakibinin arayı kapatmasına izin vermedi ve seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Türkiye savunmada zorlandı. Almanya'nın etkili oyununa karşı koymakta güçlük çekti. Farkı kapatmaya çalışsa da kritik sayıları rakibine bırakan milli voleybolcular seti 25-22 kaybetti ve skor 1-1'e geldi.

Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolünü kuran Türkiye, daha az hata yaparak farkı açtı. Set sonuna önde girdi, savunmadaki kararlılığıyla Almanya'nın ataklarını püskürttü. Seti 25-18 kazandı ve yeniden öne geçti: 2-1.

Karşılaşmanın en çekişmeli bölümü olan dördüncü sette Almanya maç sonuna doğru 16-16 ile eşitiliği yakaladı. Ancak Melissa Vargas'ın art arda kazandırdığı 7 sayıyla Türkiye yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Son bölümde Almanya seti 24-20'den 24-22'ye kadar getirmeyi başardı ancak Vargas'ın hücumlarını durduramadı. Türkiye seti 25-22 ile kapatarak karşılaşmadan da 3-1 galip ayrıldı.  Avrupa Şampiyonası'nda birinciliği kovalayan son 4 takım arasına kaldı.

Kadınlar, 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. Şampiyonluğun form ve güç açısından birbirlerine denk dört takımdan hangisinin payına düşeceği konusunda spor yorumcuları kesin bir öngörüde bulunmaktan kaçınıyor. Ancak ev sahibi olması nedeniyle Türkiye, seyirci desteği avantajını elde tutuyor.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
türkiye kadın milli voleybol takımı 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Melissa Vargas
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