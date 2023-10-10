Türkiye-İtalya, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ortak ev sahibi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2032 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2032'nin Türkiye-İtalya'nın ortak ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı.

Açıklama, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen törende yapıldı.

AA'nın haberine göre, törende EURO 2028 ev sahipliğinin de Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığına verildiği duyuruldu.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Milli futbol takımı son Avrupa şampiyonluğunu kazanan İtalya daha önce iki kez EURO 1968 ve 1980'nin ev sahipliğini yapmıştı.

Başka aday yoktu

Türkiye ise daha önce 6 kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliğine talip olmuş ancak elde edememişti. Türkiye ve İtalya'dan başka EURO 2032 için ev sahipliği talebinde bulunan ülke olmadığından Nyon'da bir çekişme söz konusu olmadı.

EURO 2032 için beşi Türkiye ve beşi İtalya'da toplam 10 kentte karşılaşmalar gerçekleştirilecek.

İki ülkenin futbol federasyonları ülkelerinde oynanacak maçlar için beşer kent belirlemek üzere görüşmelere başlayacak. İki ülke karşılaşmaların geçekleşeceği 10 kentten toplam 20 stadı aday gösterecek UEFA son 10 stadı Ekim 2026'ya kadar açıklayacak.

Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. EURO 2032'nin açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı görüşmeler sonrasında belli olacak.

Erdoğan'a övgüler

Karar sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan ve yöneticileriyle Gençlik ve Spor Bakanı Bak, kararın "Türk sporu için anlam ve önemi" üzerine değerlendirmelerde bulundular. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın futbola ilgisinin sonuçta belirleyici olduğu konusunu vurguladılar.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı organizasyonun düzenleneceği kentlerin üç yıl içinde belirleneceğini aktardı. Yardımcı, "İki ülkeden 5'er stad sunulacak. Açılış ve final maçlarının nerede oynanacağına henüz karar verilmedi. Organizasyon komitesinde karara bağlanacak. Her şey yolunda. Ülkemizin altyapısıyla, stadlarıyla ve organizasyon düzenleme becerisiyle çok güzel bir ev sahipliği yapacağına inanıyorum." dedi.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina:

Avrupa futbol tarihinin en önemli olaylarından

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina da kararın açıklamasının ardından İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Bu, Avrupa futbol tarihinin en önemli olaylarından biri. Avrupa açısından da önemli. Futbol engelleri yıkabilecek, halklar arasında diyalog kurabilecek ve barış köprüleri inşa edecek bir araç olmalı." dedi.

(AEK)