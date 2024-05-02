Türkiye İsrail'le tüm ticareti durdurdu

Türkiye Perşembe'den başlayarak İsrail'le tüm ticareti durdurdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada "İsrail'in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım[ın] devam etm[esi] İsrail Hükümeti[nin] uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakm[ası] ve insani yardımları engellem[esi]" üzerine Türkiye'nin "9 Nisan 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtla[dığı]" hatırlatıldı.

"İsrail saldırganlığının sürmesi

üzerine tüm ticaret durduruldu"

Ticaret Bakanlığı "Buna rağmen, İsrail Hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği[nin] müşahede edilmekte [olduğu]" gerekçesiyle "devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçil[diğini] ve "İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri[nin] tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurul[duğunu]" bir resmi duyuruyla açıkladı.

"Gazze'ye kesintisiz ve yeterli

miktarda insani yardım akışına

izin verilinceye kadar..."

Açıklamada "İsrail Hükümeti Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye['nin] söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayaca[ğı]" duyuruldu.

Bakanlık "Öte yandan, işgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığı ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar[ın] koordine edilmekte" olduğunu da açıkladı.

Tedbirler, "İsrail Hükümeti Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar [...] kesin ve kararlı bir şekilde uygula[nacak]."

İsrail ne diyor?

Bakanlık açıklaması öncesinde haberi duyuran Bloomberg haber ajansı İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada "Bu, uluslararası ticaret anlaşmalarını hiçe sayarak, Türk halkının ve iş dünyasının çıkarlarını ayaklar altına alan bir diktatörün davranışıdır." dediğine yer verdi.

Katz, İsrail hükümetinin yerel üretimi artırarak ve başka tedarikçiler bularak Türkiye ile ticarete acil alternatifler yaratmak için çaba göstereceğini söyledi. TÜİK'e göre, Türkiye'nin 2023'te İsrail'e ihracatında en büyük pay demir-çeliğin, ithalatta da artılımış petrol ürünlerinindi.

Bloomberg önlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkedeki muhafazakâr seçmenin desteğini pekiştirme çabası çerçevesinde attığı adımlarla ilişkilendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, ülkeler arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar hacmindeydi ve bunun 76'sını Türkiye'nin ihracatı oluşturuyordu.

İsrail ve Türkiye, on yıl süren gerginliğin ardından geçtiğimiz Ağustosta yeniden diplomatik ilişki kurmuşlar ve Hamas'ın, 7 Ekim saldırısının savaşa dönüşmesine kadar işbirliğini artırmanın yollarını aramaya başlamışlardı.

(AEK)