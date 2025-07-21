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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2025 10:06
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2025 12:51
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Türkiye, Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması’ndan çekiliyor

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Türkiye, Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması’ndan çekiliyor

Türkiye, 1973’te imzalanan ve 2010 yılında 15 yıl süreyle uzatılan Irak ile Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması’ndan çekileceğini ilan etti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, Ham Petrol Boru Hattı Protokolü ve diğer ilgili anlaşma ve protokoller, 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren sona erecek.

İki ülke arasında 27 Ağustos 1973'te imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde hattın ilk fazı, 1976 yılında işletmeye alınmıştı. Anlaşma, 2010'da yenilenerek 15 yıllığına uzatılmıştı.

Irak ve IKBY anlaştı

Bu karar, Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın uzun süredir devre dışı kalmasının ardından geldi. Ancak bu gelişmenin zamanlaması, Irak’ta yeni bir enerji uzlaşısının şekillendiği kritik bir döneme denk geliyor.

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 17 Temmuz’da varılan yeni anlaşma, IKBY’nin tüm petrol üretimini federal devletin petrol şirketi SOMO’ya teslim etmesini öngörüyor.

IKBY'nin günlük en az 230 bin varil petrolü Bağdat'a teslim etmesi gerekiyor. Tslim edilen her bir varil için bölgesel hükümete 16 dolar avans ödenecek.

Son anlaşmayla, 25 Mart 2023'te kesilen petrol akışının yeniden başlamasına yönelik süreçte önemli bir ilerleme olarak görülüyor.

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(HA)

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