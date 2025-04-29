Türkiye ile İtalya arasında 11 anlaşma imzalandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında bugün düzenlenen Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre anlaşmalar; ikili ticaretin geliştirilmesi, bilimsel ve teknolojik işbirliği, uzay faaliyetleri, yasa dışı kültürel varlık ticaretiyle mücadele, müzeler arası işbirliği, arkeolojik mirasın tanıtımı, arşiv alanında bilgi paylaşımı, gençlik ve spor projeleri ile sosyal hizmet politikalarında ortak çalışmalar yapılmasını kapsıyor.

Anlaşmalarla ayrıca, uluslararası ulaştırma koridorlarının kullanımı konusunda da işbirliği hedefleniyor.

Zirvede öne çıkan anlaşmalardan biri, Türkiye'nin insansız hava aracı üreticisi Baykar ile İtalya merkezli çok uluslu havacılık ve savunma şirketi Leonardo arasında imzalanan ön protokol oldu. Anlaşma, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Öte yandan, iki lider zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Meloni, Erdoğan’ı ağırlamaktan “memnuniyet duyduklarını” söyleyerek "Çalışmalarımızın sonuçlarından çok mutluyuz," dedi.

"Ülkelerimiz arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attığımızı düşünüyorum,” diyen Meloni, Erdoğan’a “Ukrayna'da arabuluculuk” çabaları için teşekkür etti.

Meloni ayrıca; Gazze, Suriye ve Libya'daki durumlar bağlamında yeniden inşa süreci yönündeki gayretleri desteklediklerini kaydetti.

Leonardo hakkında

Leonardo, İtalya devletinin doğrudan hissedarı ve bu nedenle kamu kaynaklarının askeri projelere yönlendirilmesi ve şeffaflık eksikliği nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

Airbus ve BAE Systems gibi büyük şirketlerle ortak projelerde yer alan şirket, NATO ve Avrupa Savunma Ajansı ile de sıkı ilişkiler içinde. Aynı zamanda Birleşik Krallık, ABD, Polonya ve Ortadoğu'da faaliyet gösteren yan kuruluşları ve ofisleri var.

Şirket, özellikle Ortadoğu'da otoriter rejimlere sattığı silahlar nedeniyle eleştiriliyor. Yemen’deki savaşta kullanılan sistemlerde doğrudan ya da dolaylı katkısı olduğu yönünde çeşitli STK'ler tarafından şirket hakkında raporlar hazırlandı. (TY)