Türkiye ile İsrail arasında 'bayrak' krizi

Türkiye’nin, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da suikasta uğraması üzerine ilan ettiği ‘milli yas’ nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin nezdindeki Kudüs’teki Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.

Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçi Yardımcısı’nın çağrılması ve sert bir uyarıda bulunulması talimatı verdim” dedi.

Heniyye için yas tutulmasını kabul etmeyeceklerini belirten Katz, “Eğer büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye’ye gitsinler; terör örgütü Hamas’ı kucaklayan, onların cinayet ve terör eylemlerini destekleyen efendileri Erdoğan ile birlikte yas tutsunlar” diye yazdı.

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Ankara’dan Katz’e tepki

Katz’ın paylaşımına Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız” dedi.

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(VC)