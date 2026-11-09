“Türkiye için kömürden çıkış tarihi ve adil geçiş planı kritik”

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye İklim ve Enerji Kıdemli Danışmanı Tanyeli Sabuncu, COP31 beklentilerini bianet’e anlattı.

İklim Ağı’nı da temsilen de COP31’de bulunduğunu belirten Sabuncu, COP31 Başkanlığı’nı üstlenen Türkiye ve Avustralya’dan fosil yakıtlardan çıkışa yönelik net yol haritaları ve daha iddialı iklim hedefleri beklediklerini söyledi.

Türkiye ve Avustralya’dan 100’ü aşkın sivil toplum kuruluşunun yaklaşık altı ay önce iki ülkeye ortak bir mektup gönderdiğini hatırlatan Sabuncu, “COP başkanları olarak iddialı bir COP sonucu için örnek politikalar sergilemelerini istedik” dedi.

Sabuncu, Türkiye’nin mevcut 2035 iklim hedefinin emisyonlarda düşüş yerine artışa işaret ettiğini belirtti. Son emisyon verileriyle hedef arasında yüzde 24’lük fark bulunduğunu söyleyen Sabuncu, Türkiye’nin 2053’te net sıfır emisyonlu bir ekonomi olma hedefini hatırlattı: “Bu çerçevede ciddi bir uygulama boşluğu görüyoruz.”

“Kömürden çıkış planı adil geçiş stratejisiyle hazırlanmalı”

Sabuncu, Türkiye’de kömürden elektrik üretiminin toplam elektrik üretiminin üçte birinden fazlasını oluşturduğunu, bunun da ülkenin toplam emisyonlarının yaklaşık beşte birine karşılık geldiğini söyledi.

Kömür ekonomisinin bazı bölgelerde gerilediğine de dikkat çeken Sabuncu; üretimi duran termik santralleri, ücretsiz izne çıkarılan işçileri ve genişletilmek istenen kömür madenlerinin zeytinlikler, tarım ve yaşam alanları üzerindeki baskısını hatırlattı.

Sabuncu, bu tablo karşısında Türkiye’nin kömürden çıkış için bir tarih ve plan açıklaması gerektiğini belirtti.

(CA/VC)