ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2025 17:29
2 dk Okuma

SURİYE'DEKİ ALEVİ KATLİAMI

"Türkiye, HTŞ’nin uluslararası hukuk kurallarına uymasını sağlamalı"

KESK, TMMOB ve TTB, Suriye'de Alevilere yönelik artan saldırılara karşı yaptığı açıklamada "İktidarın, Suriye'deki rejime verdiği destek, cihatçı bir gelenekten gelen HTŞ'yi meşru kılıyor ve bölge barışına zarar veriyor" dedi. Türkiye'yi HTŞ’nin uluslararası hukuk kurallarına uymasını sağlamaya davet etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Türkiye, HTŞ’nin uluslararası hukuk kurallarına uymasını sağlamalı"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Suriye’de Alevi ve diğer inanç/etnik azınlıklara yönelik artan saldırılara karşı ortak bir açıklama yaptı.

Suriye’nin özellikle kıyı bölgelerinde devam eden saldırılardan Hey'et-i Tahrîrü'ş-Şâm (HTŞ) rejimini sorumlu tutan meslek örgütleri, sistematik katliam, zorla göç ettirme ve asimilasyon politikasını kınadı.

HTŞ ve bağlı grupların, 2025 başından itibaren özellikle Lazkiye ve Tartus gibi Alevi nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, toplu katliamlar ve zorla yerinden etme eylemleri gerçekleştirdiğini belirten KESK, TMMOB ve TTB, bağımsız insan hakları kuruluşlarının yaşananları “etnik-mezhepsel temelli sistematik şiddet ve soykırım riski” olarak tanımladığından bahsetti.

Uluslararası toplumun yaşananlar karşısındaki sessizliğini eleştirerek şunları kaydetti:

“Sessizlik, baskı ve soykırımcı eğilimleri cesaretlendirmektedir. Bu saldırılar yalnızca Alevileri değil; Dürzileri, Hristiyanları, Kürtleri, Türkmenleri ve diğer tüm azınlıkları hedef alan sistematik bir imha ve asimilasyon politikasının parçasıdır.

Yaşananlar insanlığa karşı işlenen suçlardır. Sessiz kalmak veya tarafsızlık iddiası, suçun devamına katkı sunar. En temel insan hakkı olan yaşam hakkının bu denli çiğnendiği bir ortamda hiçbir ülke veya kuruluşun sorumluluktan kaçma lüksü yoktur.

Türkiye siyasi iktidarının, Suriye'deki rejime verdiği açık veya örtülü destek, cihatçı bir gelenekten gelen HTŞ'yi meşru kılmakta ve bölge barışına zarar vermektedir.

Gerçekten bölge halklarının güvenliği önemseniyor ve barış içinde yaşamaları isteniyorsa, Türkiye'nin tutarlı ve aktif bir dış politika geliştirmesi, HTŞ’nin uluslararası hukuk kurallarına uymasını sağlaması aksi durumda diplomatik ilişkileri sonlandırmak dahil olmak üzere etkili önlemleri gündeme getirmesi gerekmektedir.

Başta parlamentoyu, sendikaları, sivil toplumu, siyasi partileri ve demokratik kamuoyunu; Suriye'deki soykırım riskini görünür kılmaya, kınamaya ve uluslararası sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Türkiye'de barış ile Ortadoğu'daki barış bir bütündür. Suriye'deki bu vahşet karşısında tarafsız kalmak, insan haklarına ve bölge barışına ihanettir. Halkların kardeşliği, eşitliği ve barışı için mücadele çağrımızı yineliyor; bu suçlardan ve soykırımcı politikalardan hesap sorulmasını talep ediyoruz.”

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025
Suriye’de yine seferberlik ilânı: Aleviler saldırı altında kaldı
Suriye’de yine seferberlik ilânı: Aleviler saldırı altında kaldı
25 Kasım 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Alevi Suriye'deki Aleviler
ilgili haberler
SURİYE'DE ARTAN KAÇIRMA VAKALARI
Abonabout: Bir kesime göre Aleviler 'kâfir', kadınları 'mubah'
21 Ekim 2025
/haber/abonabout-bir-kesime-gore-aleviler-kafir-kadinlari-mubah-312743
SURİYE'DE ALEVİLER SALDIRI ALTINDA
Binlerce Alevi Suriye'de Ahmet eş-Şara rejiminin ayrımcılığına karşı sokakta
26 Kasım 2025
/haber/binlerce-alevi-suriye-de-ahmet-es-sara-rejiminin-ayrimciligina-karsi-sokakta-313882
Suriye’de yine seferberlik ilânı: Aleviler saldırı altında kaldı
25 Kasım 2025
/haber/suriyede-yine-seferberlik-ilani-aleviler-saldiri-altinda-kaldi-313844
Suriye hükümet güçleri ve silahlı gruplar Alevi katliamlarında nasıl rol oynadı?
2 Temmuz 2025
/haber/suriye-hukumet-gucleri-ve-silahli-gruplar-alevi-katliamlarinda-nasil-rol-oynadi-309061
Suriye Alevilerinin lideri Şeyh Gazal Gazal: "Saldırılar karşılıksız kalmayacak"
29 Kasım 2025
/haber/suriye-alevilerinin-lideri-seyh-gazal-gazal-saldirilar-karsiliksiz-kalmayacak-313983
151 AKADEMİSYENİN BİLDİRİSİ
"Suriye'deki Alevilere Yönelik Toplu Katliam ve Sistematik Kırıma Dair Uluslararası Topluma Çağrı"
1 Eylül 2025
/haber/suriye-deki-alevilere-yonelik-toplu-katliam-ve-sistematik-kirima-dair-uluslararasi-topluma-cagri-311042
Şam’da Aleviler göçe zorlanıyor: İşaretlenen evler, yağma ve saldırılar…
29 Ağustos 2025
/haber/samda-aleviler-goce-zorlaniyor-isaretlenen-evler-yagma-ve-saldirilar-310952
BM UZMANLARI UYARDI
Suriye’de Alevi kadın ve kız çocuklarına hedefli saldırı kampanyası
25 Temmuz 2025
/haber/suriyede-alevi-kadin-ve-kiz-cocuklarina-hedefli-saldiri-kampanyasi-309817
BM, Suriye'deki Alevi katliamı raporunu açıkladı: Savaş suçu işlendi
14 Ağustos 2025
/haber/bm-suriye-deki-alevi-katliami-raporunu-acikladi-savas-sucu-islendi-310412
‘Yol birdir, sürek bin bir’ temelindeki Aleviliğe dair
4 Ekim 2025
/yazi/yol-birdir-surek-bin-bir-temelindeki-alevilige-dair-312197
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SURİYE'DE ARTAN KAÇIRMA VAKALARI
Abonabout: Bir kesime göre Aleviler 'kâfir', kadınları 'mubah'
21 Ekim 2025
/haber/abonabout-bir-kesime-gore-aleviler-kafir-kadinlari-mubah-312743
SURİYE'DE ALEVİLER SALDIRI ALTINDA
Binlerce Alevi Suriye'de Ahmet eş-Şara rejiminin ayrımcılığına karşı sokakta
26 Kasım 2025
/haber/binlerce-alevi-suriye-de-ahmet-es-sara-rejiminin-ayrimciligina-karsi-sokakta-313882
Suriye’de yine seferberlik ilânı: Aleviler saldırı altında kaldı
25 Kasım 2025
/haber/suriyede-yine-seferberlik-ilani-aleviler-saldiri-altinda-kaldi-313844
Suriye hükümet güçleri ve silahlı gruplar Alevi katliamlarında nasıl rol oynadı?
2 Temmuz 2025
/haber/suriye-hukumet-gucleri-ve-silahli-gruplar-alevi-katliamlarinda-nasil-rol-oynadi-309061
Suriye Alevilerinin lideri Şeyh Gazal Gazal: "Saldırılar karşılıksız kalmayacak"
29 Kasım 2025
/haber/suriye-alevilerinin-lideri-seyh-gazal-gazal-saldirilar-karsiliksiz-kalmayacak-313983
151 AKADEMİSYENİN BİLDİRİSİ
"Suriye'deki Alevilere Yönelik Toplu Katliam ve Sistematik Kırıma Dair Uluslararası Topluma Çağrı"
1 Eylül 2025
/haber/suriye-deki-alevilere-yonelik-toplu-katliam-ve-sistematik-kirima-dair-uluslararasi-topluma-cagri-311042
Şam’da Aleviler göçe zorlanıyor: İşaretlenen evler, yağma ve saldırılar…
29 Ağustos 2025
/haber/samda-aleviler-goce-zorlaniyor-isaretlenen-evler-yagma-ve-saldirilar-310952
BM UZMANLARI UYARDI
Suriye’de Alevi kadın ve kız çocuklarına hedefli saldırı kampanyası
25 Temmuz 2025
/haber/suriyede-alevi-kadin-ve-kiz-cocuklarina-hedefli-saldiri-kampanyasi-309817
BM, Suriye'deki Alevi katliamı raporunu açıkladı: Savaş suçu işlendi
14 Ağustos 2025
/haber/bm-suriye-deki-alevi-katliami-raporunu-acikladi-savas-sucu-islendi-310412
‘Yol birdir, sürek bin bir’ temelindeki Aleviliğe dair
4 Ekim 2025
/yazi/yol-birdir-surek-bin-bir-temelindeki-alevilige-dair-312197
Sayfa Başına Git