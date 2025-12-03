"Türkiye, HTŞ’nin uluslararası hukuk kurallarına uymasını sağlamalı"

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Suriye’de Alevi ve diğer inanç/etnik azınlıklara yönelik artan saldırılara karşı ortak bir açıklama yaptı.

Suriye’nin özellikle kıyı bölgelerinde devam eden saldırılardan Hey'et-i Tahrîrü'ş-Şâm (HTŞ) rejimini sorumlu tutan meslek örgütleri, sistematik katliam, zorla göç ettirme ve asimilasyon politikasını kınadı.

HTŞ ve bağlı grupların, 2025 başından itibaren özellikle Lazkiye ve Tartus gibi Alevi nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, toplu katliamlar ve zorla yerinden etme eylemleri gerçekleştirdiğini belirten KESK, TMMOB ve TTB, bağımsız insan hakları kuruluşlarının yaşananları “etnik-mezhepsel temelli sistematik şiddet ve soykırım riski” olarak tanımladığından bahsetti.

Uluslararası toplumun yaşananlar karşısındaki sessizliğini eleştirerek şunları kaydetti:

“Sessizlik, baskı ve soykırımcı eğilimleri cesaretlendirmektedir. Bu saldırılar yalnızca Alevileri değil; Dürzileri, Hristiyanları, Kürtleri, Türkmenleri ve diğer tüm azınlıkları hedef alan sistematik bir imha ve asimilasyon politikasının parçasıdır.

Yaşananlar insanlığa karşı işlenen suçlardır. Sessiz kalmak veya tarafsızlık iddiası, suçun devamına katkı sunar. En temel insan hakkı olan yaşam hakkının bu denli çiğnendiği bir ortamda hiçbir ülke veya kuruluşun sorumluluktan kaçma lüksü yoktur.

Türkiye siyasi iktidarının, Suriye'deki rejime verdiği açık veya örtülü destek, cihatçı bir gelenekten gelen HTŞ'yi meşru kılmakta ve bölge barışına zarar vermektedir.

Gerçekten bölge halklarının güvenliği önemseniyor ve barış içinde yaşamaları isteniyorsa, Türkiye'nin tutarlı ve aktif bir dış politika geliştirmesi, HTŞ’nin uluslararası hukuk kurallarına uymasını sağlaması aksi durumda diplomatik ilişkileri sonlandırmak dahil olmak üzere etkili önlemleri gündeme getirmesi gerekmektedir.

Başta parlamentoyu, sendikaları, sivil toplumu, siyasi partileri ve demokratik kamuoyunu; Suriye'deki soykırım riskini görünür kılmaya, kınamaya ve uluslararası sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Türkiye'de barış ile Ortadoğu'daki barış bir bütündür. Suriye'deki bu vahşet karşısında tarafsız kalmak, insan haklarına ve bölge barışına ihanettir. Halkların kardeşliği, eşitliği ve barışı için mücadele çağrımızı yineliyor; bu suçlardan ve soykırımcı politikalardan hesap sorulmasını talep ediyoruz.”

(HA)