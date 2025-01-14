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Yayın Tarihi: 14 Ocak 2025 11:21
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2025 15:03
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Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva'nın cenaze töreni 16 Ocak'ta

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Haleva'nın cenaze töreninin 16 Ocak 2025 Perşembe günü saat 12.00'da, Büyük Hendek Neve Salom Sinagogu'nda düzenleneceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva'nın cenaze töreni 16 Ocak'ta
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Uzun yıllardır Türkiye Yahudi toplumuna liderlik yapan ve toplumu birleştiren, Hahambaşı Rav İsak Haleva bugün hayatını kaybetti.

2002 yılından beri hahambaşılığı görevini yürüten 84 yaşındaki Haleva’nın vefat haberini Şalom Gazetesi duyurdu.

Haleva, 2003’te İstanbul'daki iki sinagoga düzenlenen bombalı saldırılarda yaralanmıştı.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Haleva'nın vefatının ardından yayımladığı mesajda şöyle dedi:

"Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Baruh Dayan Ha Emet.

"Cenaze töreni 16 Ocak 2025 Perşembe günü saat 12.00'de Büyük Hendek Neve Salom Sinagogu'nda icra olunacaktır. Sayın Hahambaşımıza Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine, tüm sevenlerine ve toplumumuz mensuplarına başsağlığı dileriz. Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin hayır kurumlarına bağışta bulunmaları rica olunur. Türk Yahudi Toplumu adına Türkiye Hahambaşılığı Vakfı."

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