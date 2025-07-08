Türkiye genelindeki sıcak hava dalgası bir hafta daha sürecek

Türkiye, iklim krizinin etkileriyle giderek daha sık karşılaşılan aşırı sıcak hava dalgalarından birini daha yaşıyor.
Mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, sadece günlük yaşamı değil, tarımdan sağlığa, doğal alanlardan altyapıya kadar birçok alanı etkiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci’nin verdiği bilgiye göre, Türkiye genelinde en az bir hafta daha yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.
İç, batı ve güney kesimlere uyarı
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre özellikle iç, batı ve güney kesimlerde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek.
İstanbul’da perşembe günü sıcaklık 29 dereceye kadar düşse de, Ankara ve İzmir’de 35-38 derece aralığında seyretmeye devam edecek.
Özdemirci, güneş ışınlarının en dik geldiği 12.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. (TY)