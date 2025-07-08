Türkiye genelindeki sıcak hava dalgası bir hafta daha sürecek

Türkiye, iklim krizinin etkileriyle giderek daha sık karşılaşılan aşırı sıcak hava dalgalarından birini daha yaşıyor.

Mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, sadece günlük yaşamı değil, tarımdan sağlığa, doğal alanlardan altyapıya kadar birçok alanı etkiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci’nin verdiği bilgiye göre, Türkiye genelinde en az bir hafta daha yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.