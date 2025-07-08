ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 15:07
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 16:24
1 dk Okuma

Türkiye genelindeki sıcak hava dalgası bir hafta daha sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, zorunlu olmadıkça 12.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Türkiye genelindeki sıcak hava dalgası bir hafta daha sürecek
Fotoğraf: Canva

Türkiye, iklim krizinin etkileriyle giderek daha sık karşılaşılan aşırı sıcak hava dalgalarından birini daha yaşıyor.

Mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, sadece günlük yaşamı değil, tarımdan sağlığa, doğal alanlardan altyapıya kadar birçok alanı etkiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci’nin verdiği bilgiye göre, Türkiye genelinde en az bir hafta daha yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.

İç, batı ve güney kesimlere uyarı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre özellikle iç, batı ve güney kesimlerde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek.

İstanbul’da perşembe günü sıcaklık 29 dereceye kadar düşse de, Ankara ve İzmir’de 35-38 derece aralığında seyretmeye devam edecek.

Özdemirci, güneş ışınlarının en dik geldiği 12.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
aşırı sıcaklar mevsim normalleri sıcaklık artışı sıcak hava dalgası hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü
ilgili haberler
Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle ‘turuncu alarm’ verildi
1 Temmuz 2025
/haber/belcika-da-asiri-sicaklar-nedeniyle-turuncu-alarm-verildi-308997
"SICAKLIK 40°C'YE ÇIKABİLİR"
AKOM uyardı: "Çarşambadan başlayarak İstanbul'a kavurucu sıcaklar geliyor"
24 Haziran 2025
/haber/akom-uyardi-carsambadan-baslayarak-istanbul-a-kavurucu-sicaklar-geliyor-308780
Sıcak hava dalgaları, İstanbul’da ölüm riskini yüzde 20’ye kadar artırıyor
24 Haziran 2025
/haber/sicak-hava-dalgalari-istanbulda-olum-riskini-yuzde-20ye-kadar-artiriyor-308757
Avrupa'da sıcaklıklar mayısta kritik eşiğe dayandı
11 Haziran 2025
/haber/avrupa-da-sicakliklar-mayista-kritik-esige-dayandi-308290
İngiltere, tarihindeki en sıcak ilkbaharı yaşadı
3 Haziran 2025
/haber/ingiltere-tarihindeki-en-sicak-ilkbahari-yasadi-308015
Son iki yılda neredeyse her ay sıcaklık rekoru yaşandı
21 Mayıs 2025
/haber/son-iki-yilda-neredeyse-her-ay-sicaklik-rekoru-yasandi-307647
İklim krizi nedeniyle 2,4 milyar insan tehlikeli sıcak geceler yaşıyor
8 Ağustos 2024
/haber/iklim-krizi-nedeniyle-2-4-milyar-insan-tehlikeli-sicak-geceler-yasiyor-298360
CİSST: Sıcak hava dalgası, mahpusları daha da kötü etkiliyor
24 Temmuz 2024
/haber/cisst-sicak-hava-dalgasi-mahpuslari-daha-da-kotu-etkiliyor-297792
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle ‘turuncu alarm’ verildi
1 Temmuz 2025
/haber/belcika-da-asiri-sicaklar-nedeniyle-turuncu-alarm-verildi-308997
"SICAKLIK 40°C'YE ÇIKABİLİR"
AKOM uyardı: "Çarşambadan başlayarak İstanbul'a kavurucu sıcaklar geliyor"
24 Haziran 2025
/haber/akom-uyardi-carsambadan-baslayarak-istanbul-a-kavurucu-sicaklar-geliyor-308780
Sıcak hava dalgaları, İstanbul’da ölüm riskini yüzde 20’ye kadar artırıyor
24 Haziran 2025
/haber/sicak-hava-dalgalari-istanbulda-olum-riskini-yuzde-20ye-kadar-artiriyor-308757
Avrupa'da sıcaklıklar mayısta kritik eşiğe dayandı
11 Haziran 2025
/haber/avrupa-da-sicakliklar-mayista-kritik-esige-dayandi-308290
İngiltere, tarihindeki en sıcak ilkbaharı yaşadı
3 Haziran 2025
/haber/ingiltere-tarihindeki-en-sicak-ilkbahari-yasadi-308015
Son iki yılda neredeyse her ay sıcaklık rekoru yaşandı
21 Mayıs 2025
/haber/son-iki-yilda-neredeyse-her-ay-sicaklik-rekoru-yasandi-307647
İklim krizi nedeniyle 2,4 milyar insan tehlikeli sıcak geceler yaşıyor
8 Ağustos 2024
/haber/iklim-krizi-nedeniyle-2-4-milyar-insan-tehlikeli-sicak-geceler-yasiyor-298360
CİSST: Sıcak hava dalgası, mahpusları daha da kötü etkiliyor
24 Temmuz 2024
/haber/cisst-sicak-hava-dalgasi-mahpuslari-daha-da-kotu-etkiliyor-297792
Sayfa Başına Git