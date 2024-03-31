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Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 16:14
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 17:26
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Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı. Diğer sandıklarda oy verme işlemi 17.00'da sonlanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
Fotoğraf: MA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

(AD)

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