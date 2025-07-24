Türkiye genelinde 50 ilde sıcaklıklar 35 dereceyi aştı

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında 50 ilde termometreler 35 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, sıcaklıklar bu hafta mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde olacak.

Dün (23 Temmuz) ise 43 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı.

Türkiye genelinde en yüksek sıcaklıklar Siirt’in Kurtalan ilçesinde 46,6, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 46,4 ve Cizre ilçesinde 46,3 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Antep, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Maraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sinop, Urfa, Şırnak, Dersim, Uşak, Van ve Yalova'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.

Orman yangını riski

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Öte yandan, aşırı sıcakların etkisindeki Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinde orman yangınları riski devam ediyor.

(TY)