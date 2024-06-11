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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2024 12:37
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2024 12:37
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Türkiye genelinde 27 kentte ormanlara giriş yasaklandı

Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı ile bazı bölgelerde ateş yakılması tamamen yasaklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye genelinde 27 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı gereği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan hava tahminleri çerçevesinde Türkiye'de hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgârın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde bir dizi tedbir alındı.

Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.

Yangınların önlenmesi

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da sekiz, Ege'de altı, Akdeniz'de beş, İç Anadolu'da dört, Karadeniz'de dört olmak üzere 27 ilde, 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılmaması karara bağlandı.

Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esasları da komisyonlarca belirlendi, bazı bölgelerde ateş yakılması tamamen yasaklandı. 

Alınan kararlarla, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor. 

Türkiye genelinde 11 Haziran itibarıyla ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarihler şöyle:

Marmara Bölgesi

İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim
Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim
Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül
Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Ege Bölgesi

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
Kütahya: 1 Temmuz - 30 Eylül

Akdeniz Bölgesi

Hatay: 1 Mayıs - 30 Kasım
Antalya: 7 Haziran - 31 Ekim
Muğla: 1 Haziran - 31 Ekim
Isparta: 10 Haziran - 15 Ekim
Burdur: 15 Haziran - 15 Ekim

İç Anadolu Bölgesi

Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

Karadeniz Bölgesi

Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim
Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül
Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim
Tokat: 1 Temmuz - 30 Eylül (TY)

orman yangınları İstanbul'da ormanlara giriş yasağı iklim krizi küresel ısıtma
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