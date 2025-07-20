Türkiye Gazetesi: "Eve Dönüş Yasası” hazırlanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan ve bazı PKK mensuplarının silah bırakmasıyla ilerleyen çözüm sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuyla ilgili bir komisyon kurulması planlanıyor. Kurulacak komisyonun, silah bırakan örgüt üyeleri için bir "eve dönüş yasası" hazırlığı içinde olduğu öne sürüldü.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda oluşturulacak komisyon, PKK’dan ayrılan isimlerin topluma kazandırılması ve yasal statülerinin netleştirilmesi amacıyla çalışacak. Bu kapsamda, örgütten ayrılanlar için uygulanabilecek yeni yasal düzenlemeler masaya yatırılacak.

Mevzuatta boşluk var, düzenleme yolda

Mevcut Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda, kendini fesheden terör örgütleriyle ilgili özel bir düzenleme bulunmuyor. Bu nedenle komisyonda, örgütten ayrılan kişilerin nasıl yargılanacağı ve hangi yasal çerçevede değerlendirileceği gibi konular ele alınacak.

Dört kademeli değerlendirme planı

Komisyonun üzerinde durduğu en önemli başlıklardan biri de, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumunun nasıl ele alınacağı. Bu kapsamda, dört farklı kategori oluşturulması planlanıyor:

Suça karışmamış örgüt üyeleri, Suça karışmış olanlar, Örgüt yöneticileri, Emri veren ve karar alıcı konumundaki isimler.

Her kategori için ayrı değerlendirme ve hukuki süreçler uygulanması gündemde. Böylece hem adaletin tesisi hem de barış sürecine katkı hedefleniyor.

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(EMK)