Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın 23. Olağan Genel Kurulu, 30 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası yeni yönetimini seçti. Genel Başkanlığa Gökhan Durmuş, Genel Sekreterliğe A. Banu Tuna, Genel Mali Sekreterliğe Murad Sezer, Genel Örgütlenme Sekreterliğine F. Esra Yalçınalp ve Genel Eğitim Sekreterliğine G. Didem Mercan seçildi.RTÜK sansürü başta olmak üzere basın özgürlüğüne yönelik saldırıların eleştirildiği sonuç bildirgesinde Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan, Dicle Müftüoğlu, Sedat Yılmaz ve tutuklu tüm gazetecilerle dayanışma vurgusu yapıldı. 26 Eylül’de hayatını kaybeden basın duayeni Hıfzı Topuz da anıldı.

İlk gün yeterli çoğunluğun sağlanması ile açılan genel kurulda, divan kuruluna 23. Olağan Genel Kurul’un sonuç bildirgesinde, Türkiye’deki ekonomik kriz, basın özgürlüğü, gazetecilerin özlük hakları gibi başlıklara değinildi.

Sonuç bildirgesi özetle şöyle:

“Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 23. Olağan Genel Kurulu, daha önce görülmemiş derinlikte ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel kriz koşullarında toplandı.

“Türkiye ne yazık ki derin bir ekonomik kriz içerisindedir. Artan yoksullaşmayla birlikte toplumun büyük çoğunluğu geçimini sağlamakta zorlanmaktadır. TÜRK-İŞ’in Eylül ayı verilerine göre açlık sınırı 13 bin 334 liraya çıktı. Yoksulluk sınırıysa 43 bin 433 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 17 bin 336 TL olarak hesaplandı. Temel ücret haline gelen asgari ücret ise sadece 11 bin 402 TL’dir.”

“Bu ağır şartlara karşın iktidar TÜİK’in yalanlarını esas almakta ve toplumun çoğunluğunu daha da yoksullaştıran ekonomi politikalarında ısrar etmektedir. Çarşı pazarda gerçekle yüzleşen insanlarımız, hükümetin yanlış ekonomi politikalarındaki ısrarı anlamakta güçlük çekmektedir. Bu ekonomik yıkıntı içerisinde çare diye ortaya atılan Orta Vadeli Program işçi sınıfı ve emekçi halk için yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksullaşmanın daha da artmasından başka bir şey getirmeyecektir. Başta kıdem tazminatının ortadan kaldırılması olmak üzere işçi ve emekçilerin kazanımlarını ortadan kaldıracak düzenlemeler, temel tüketim maddelerinde vergilerin ikiye üçe katlanması söz konusu olacaktır. İktidarın işçi ve emekçileri ve tüm toplumu yoksullaştıracak Orta Vadeli Programı’na karşı tüm sendikaları ve sınıf kardeşlerimizi birlikte mücadeleye çağırıyoruz.”

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“TGS olarak, geride kalan dönemde elde ettiğimiz başarıları yeterli bulmuyoruz. Yoksulluk, güvencesiz çalışma biçimi ve basın özgürlüğü önündeki engeller gazetecilerin daha çok örgütlenmekten başka çareleri olmadığını gösteriyor. Basın yayın işkolunda yüzde 11.66 olan sendikalılık oranının yüzde 50’lere kadar yükselmesi için daha çok çalışacağız. İşimiz kolay değil ama imkânsız da değil. Başarmak zorundayız, kendi geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği için başarmak zorundayız. Bize dayatılana razı gelmeyeceğiz, birlikte ortak akıl ile daha iyi bir medya sektörü daha iyi bir ülke için mücadele edeceğiz.”

“Gazetecilik iş kolu işsizliğin en yaygın olduğu işkolu haline gelmiştir. Sendikal örgütlenmenin zayıfladığı, toplu sözleşme yapılabilen işyeri sayısının parmakla sayılabildiği koşullarda Genel Kurulumuz, çalışan veya işsiz tüm gazetecileri, güvencesizliğe, ağır çalışma koşullarına ve sömürüye karşı örgütlü mücadele için Türkiye Gazeteciler Sendikası çatısı altında örgütlenmeye çağırır.”

“Gazeteciler örgütlü olurlarsa tüm iş kollarındaki örgütlülük oranı yükselir, basın özgürlüğü olur, ülkeye demokrasi gelir.”

(EMK)