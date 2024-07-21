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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 11:05
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2024 11:13
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Türkiye Gazeteciler Sendikası eyleme çağırıyor: Geçinemiyoruz

İzmir'de 22 Temmuz Pazartesi düzenlenecek yürüyüş ile gazeteciler, adil ücret talebini meydanlara taşıyacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye Gazeteciler Sendikası eyleme çağırıyor: Geçinemiyoruz

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi, yüksek enflasyon, düşen satın alma gücü ve adaletsiz vergi politikaları nedeniyle geçinemeyen gazeteciler için 22 Temmuz Pazartesi günü yürüyüş düzenliyor. 

Yürüyüş ile gazeteciler, adil ücret talebini meydanlara taşıyacak. 

TGS’den yapılan çağrıda, “Yüksek enflasyon, düşen satın alma gücü ve adaletsiz vergi politikası nedeniyle milyonlarca yurttaş gibi geçinemiyoruz. İzmirli meslektaşlarımız, şubemizin çağrısıyla bir araya gelecek ve adil ücret talebimizi bu kez de meydanlara taşıyacak. Haklı mücadelemiz diğer şehirlere de yayılacak” denildi. 

Etkinlik Detayları:

  • Tarih: 22 Temmuz Pazartesi
  • Saat: 11.00
  • Buluşma Noktası: Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ÖSYM önü

İzmirli gazeteciler, TGS İzmir Şubesi'nin çağrısıyla bir araya gelerek seslerini duyuracak. Bu mücadelenin diğer şehirlere de yayılması bekleniyor. 

Veriler

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından hazırlanan 2023-2024 Basın Özgürlüğü Raporu 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde kamuoyuyla paylaşıldı. 

Raporun ana teması bu sene gazeteci yoksulluğu oldu. Düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve örgütsüzlüğe zorlanan basın çalışanlarının yaşadığı yoksulluğun boyutlarını “Yoksulluk Araştırması: Ekonomik ve Sosyal Düzey Anketi” ile ortaya koymaya çalışıldı. 

Gazeteciler Yoksul
Rapor içinde oldukça kapsamlı bir şekilde paylaşılan anket verilerinde aşağıdaki başlıklar öne çıkıyor:

1.    Ücretler, özellikle yetkisiz işyerlerinde yoksulluk sınırının altında kalmaktadır. Toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yoksulluk sınırının üzerinde net kazancı olanların oranı %25,4 iken, yetkisiz işyerlerinde bu oran sadece %4,2’de kalmaktadır.

2.    Katılımcıların, ücretleri dışında çoğunlukla ek gelirleri yok.

3.    Özellikle yetkisiz işyerlerindeki üyelerin yaklaşık yarısı, geçinmek için ailesinden maddi destek almaktadır.

4.    Özellikle yetkisiz işyerlerindeki üyelerin yarıdan fazlası, aylık geliriyle tüm ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır.

5.    Her iki grupta da katılımcıların 1/4’ünden fazlası, temel ihtiyaçlarını karşılamak için aylık en az 30.000 TL’ye ihtiyaç duymaktadır.

6.    Katılımcıların 3/4’ü geçinmek için bir ek iş yapmıyor ancak fırsat olsa yapmaya hazır.

7.    Gelirlerinin büyük bölümü barınma/kira, ulaşım ve beslenme/gıdaya harcanmaktadır.

8.    Katılımcıların önemli bir kısmı kendisini yoksul hissederken, çoğunluğu da kendisini düşük gelir grubunda görmektedir.

9.    Sosyal ve kültürel gelişim için katılımcıların ayırdığı aylık bütçe geçen yıla kıyasla ciddi oranda azalmıştır.

10. Ülkedeki ekonomik durum sadece yetkili işyerlerindeki sözleşmeleri değil, yetkisiz işyerlerindeki ekonomik ve sosyal hakları da baskılamaktadır.

11. Katılımcıların büyük çoğunluğu geçen yıla kıyasla alım gücünün düştüğünü ifade etmekte. Her iki grupta da katılımcıların neredeyse tamamı, enflasyon nedeniyle geçen yıla kıyasla gelirinin eridiğini söyledi.

12. Ankete katılanlar için sıfır ya da ikinci el ev veya otomobil almak yakın vadede mümkün değil.

13. Katılımcıların yarısı kirada yaşamakta. Çoğunluğu, yaşadıkları evde tek gelir getirenin kendileri olmadığını beyan etmekte.

14. Hem yetkili hem de yetkisiz işyerleri anketinde gazetecilerin yarısından fazlası, fırsatı olsa daha iyi bir ücret karşılığında gazeteciliği bırakmaya hazır.

15. Katılımcılar için ülkedeki en önemli sorun ekonomi. Adalet ikinci sırada geliyor.

16. Yetkisiz işyerleri anketine katılan üyeler, ciddi oranda toplu iş sözleşmesi ve daha iyi haklar talep etmekte.

Araştırmanın tamamını okumak için tıklayın. 

(EMK)

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/haber/tuik-in-enflasyon-carpitmasi-kira-5-bin-844-muayene-ucreti-33-69-tl-297253
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