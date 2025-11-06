Türkiye Futbol Federasyonu’nda bahis istifaları

Kamuoyunda “hakemlerin bahis sitelerine üyeliği” olarak bilinen soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maçların düzeninden sorumlu 250 klasman temsilcisinden 45’i bahis oynadıklarını açıkladı.
Gazeteci Atilla Türker’in TFF kaynaklarından edindiği bilgilere göre; TFF, temsilcileri arayarak veya mesaj yoluyla bahis oynayıp oynamadıklarını sordu ve doğru bildirim yapmayanların isimlerinin kamuoyuna açıklanacağını belirtti.
Bunun üzerine 45 kişi, son beş yılda bahis oynadığını beyan etti ve söz konusu temsilciler dün (5 Kasım) itibarıyla istifalarını sundu.
Bahis oynadığını kabul eden 45 kişi, hafta sonu maçlarının görev listelerinden çıkarıldı ve yerlerine yeni temsilciler atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu: 371 hakemin bahis hesabı var, 152'si aktif olarak oynuyor
Ne olmuştu?
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim’de yaptığı açıklamada liglerde görevli 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu’nun açıklamasının ardından konunun adli soruşturmayla ilgili olması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
Başsavcılık, futbol müsabakalarında görevli bazı hakemlerin karıştığı iddia edilen bahis olayları kapsamında nisan ayında soruşturma başlatıldığını belirtti. Açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran bazı hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldığı, mevcut soruşturma nedeniyle bu yeni dosyanın yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği ve her iki dosyanın birleştirilerek araştırmaların tek dosya üzerinden devam ettiği ifade edildi.
Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerden 149’una, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8-12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.
Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında ise inceleme sürüyor. Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Kasım’da hakem Küçük hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. (TY)