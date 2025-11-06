Türkiye Futbol Federasyonu’nda bahis istifaları

Kamuoyunda “hakemlerin bahis sitelerine üyeliği” olarak bilinen soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maçların düzeninden sorumlu 250 klasman temsilcisinden 45’i bahis oynadıklarını açıkladı.

Gazeteci Atilla Türker’in TFF kaynaklarından edindiği bilgilere göre; TFF, temsilcileri arayarak veya mesaj yoluyla bahis oynayıp oynamadıklarını sordu ve doğru bildirim yapmayanların isimlerinin kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Bunun üzerine 45 kişi, son beş yılda bahis oynadığını beyan etti ve söz konusu temsilciler dün (5 Kasım) itibarıyla istifalarını sundu.

Bahis oynadığını kabul eden 45 kişi, hafta sonu maçlarının görev listelerinden çıkarıldı ve yerlerine yeni temsilciler atandı.

Klasman temsilcileri, maçların düzeninden sorumlu kişilerdir. Görevleri arasında maç yönetimi, takımların ve hakemlerin denetimi, raporlama, disiplin işlemleri, güvenlik ve organizasyon gibi işler bulunur. Sahada maç yöneten hakemden farklı olarak, klasman temsilcisi; hakemin ve maçın işleyişinin kurallara uygunluğunu denetler.

