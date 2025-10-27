Türkiye Futbol Federasyonu: 371 hakemin bahis hesabı var, 152'si aktif olarak oynuyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İstanbul Beykoz’a bağlı Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan ve bahis oynadıkları tespit edilen hakemlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık. Yaptığımız çalışma neticesinde futbolun hem gözbebeği hem de sancılı karnı olan hakem camiasıyla başladık. Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı.

“371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir.

“Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir süre var. Saydığımız rakamlar, bu süreye giren rakamlar.”

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ’un “Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri” başlıklı üçüncü bölümünde yer alan 11. maddeye göre, bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya menfaat sağlayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor. Aynı fiilden menfaat sağlayan kişi de suçun müşterek faili sayılıyor. Kazanç sağlama konusunda anlaşmaya varılması bile suçun oluşması için yeterli kabul ediliyor. Yasa, fiilin bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde ise verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını öngörüyor.

“Ne pislik varsa bunu temizlememiz gerekiyor”

“Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için ne pislik varsa bunu temizlememiz gerekiyor” diyen Hacıosmanoğlu, kulüplere çağrıda bulundu:

“Biz hakemlerle başladık. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil. Bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını paylaşırız. Bunun dışında kalan Türk futbol ailesiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak, futbol ailesine düşen görev de güzide kulüplerimizin başkanları kendileriyle başlayıp, yönetim kurullarıyla, futbolcuları da dahil olmak üzere kendilerini kontrol edip kamuoyuyla bunları paylaşmalı. Aksi durumda biz çalışmaları güzide devlet kurumlarıyla yapıyoruz ve kamuoyuyla paylaşacağız.”

Hacıosmanoğlu, yaptıkları çalışmayı Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile de paylaştıklarını açıkladı.

Başsavcılık: Nisan ayında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun basın açıklamasının ardından, konunun “adli soruşturma süreciyle de ilgili olması nedeniyle” yazılı bir açıklama yaptı.

Başsavcılık tarafından futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı öne sürülen bahis oynama iddiası kapsamında nisan ayında soruşturma başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusuyla, MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeniyle talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir.”

“Mevcut soruşturma daha da derinleştirilecek”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının da devam eden soruşturma dosyası bakımından ‘ihbar niteliğinde’ kabul edildiğini belirten Başsavcılık, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hakemlerin tespiti ile haklarında ‘6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet’, ‘7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na muhalefet’, ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir.”

Kulüplerden ‘bahis’ açıklamaları TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından peş peşe ‘destek’ açıklaması yapan kulüpler, söz konusu hakemlerin ve bahis oynadıkları maçların açıklanmasını talep etti, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Kulüpler Birliği Vakfı: Türk futbolunun itibarı ve güvenilirliği açısından son derece hassas olan bu süreçte federasyonumuzun yürüttüğü çalışmaları kıymetli buluyor ve şeffaflık yönünde gösterilen iradeyi takdirle karşılıyoruz. Beşiktaş: Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Fenerbahçe: Bahsi geçen iddialar, yalnızca hakem camiasını değil, tüm futbol ailesini yakından ilgilendirmektedir. Bu noktada kamuoyunun da bilmesi gereken en önemli husus; bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin kimler olduğunun, hangi müsabakalarda görev aldıklarının ve bu faaliyetlerin futbolun hangi alanlarını etkilediğinin şeffaf biçimde açıklanmasıdır. Galatasaray: Sayın Hacıosmanoğlu'nun öncülüğünde yürütülen bu çalışmayı Türk futbolu adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Türk futbolunun itibarı, adaleti ve güveni her şeyin üzerindedir. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin isimlerini, bu kişilerin yönettiği maçları ve oynadıkları bahislerin kapsamını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Trabzonspor: Türkiye Futbol Federasyonunun bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz. Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır. Futbolun itibarı, ancak adaletin yeniden sağlanmasıyla kurtarılabilir. Fatih Karagümrük: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki TFF'nin bu çalışmasını daha da derinleştirmesini ve bahis oynayan bu hakemlerin kimler olduğunu, hangi maçlarda ve ne şekilde bahis oynandığını da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmasını talep ediyoruz. Ümraniyespor: Bu pisliğin üzeri bir kez daha örtülürse, futbolun geleceği tamamen yok olur. Bu nedenle açık ve net şekilde söylüyoruz. Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmelidir. Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır. Kayserispor: Bugün ortaya çıkarılan tabloda, Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlığındaki TFF’nin bu çalışmalarını derinleştirmesini ve Türk futbolunda artık temiz eller operasyonunun başlamasını, bahis oynayan hakemlerin isimlerini, hangi maçlarda ve nasıl bahis oynandığını daha şeffaf bir şekilde paylaşmasını talep ediyoruz. Hatayspor: Bugün 152 hakemin bahis oynadığı iddia ediliyorsa, bu sadece kişisel bir ayıp değil; futbolun yönetim sisteminin çürüdüğünün kanıtıdır. Bu gerçeğin üzeri örtülemez. Örtülmeye çalışılırsa herkes bu suça ortak olur. Atakaş Hatayspor olarak çağrımız nettir: Bu skandal tüm yönleriyle ortaya çıkarılmalıdır. Sorumlular derhal görevden alınmalıdır. Türk futbolu kökten temizlenmelidir. Samsunspor: Türkiye Futbol Federasyonu’nun konuyu tüm boyutlarıyla ele almasını, gerekli soruşturmayı gecikmeden başlatmasını ve kamuoyunu eksiksiz bir şekilde bilgilendirmesini bekliyoruz.

