Türkiye-Ermenistan temsilcileri Kılıç ve Rubinyan sınırda buluştu

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını, bugün Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında yaptı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, toplantıdan önce temsilciler yenilenen Margara (Alican) kontrol noktasını gezdi.

İki ülkenin ortak sınır kapısında gerçekleştirilen toplantıda, temsilciler, önceki toplantılarında anlaşmaya vardıkları hususları teyit etti.

Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demiryolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik, resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında mutabık kaldı.

Temsilciler aynı zamanda, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı teyit etti.​​​​​​​

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci

Ankara ve Yerevan'dan gelen olumlu mesajların ardından iki ülke arasında başlayacak normalleşme görüşmeleri için 2022 yılında özel temsilciler görevlendirildi. Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç Türkiye'nin, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Yerevan yönetiminin diyalog süreci kapsamında özel temsilcisi olarak atandı.



Kılıç ve Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere ilk toplantıyı 14 Ocak 2022'de Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptı. Moskova'daki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakerelerin ön şart olmadan sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

2 Şubat 2022'de İstanbul ile Yerevan arasında direkt uçuşlar yeniden başladı.

Mirzoyan: Türkiye ile mutabık kaldığımız konuları hayata geçirme zamanı geldi

Kılıç ve Rubinyan, ikinci görüşme kapsamında 24 Şubat 2022'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise Mart 2022’de Antalya Diplomasi Formu'na katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Mirzoyan, 12 Mart'ta Antalya'da bir araya geldi.

Bu görüşme, Türkiye ile Ermenistan arasında yaklaşık dokuz yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyinde yapılan ilk toplantı olarak kayıtlara geçti. 1 Temmuz 2022'de Türkiye-Ermenistan sınırı üçüncü ülke vatandaşlarına açıldı ve iki ülke arasında havayolu kargo ticaretinin başlatılması kararı alındı.

Türkiye'deki 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgeye insani yardım ulaşması için iki ülke arasındaki sınır bir süre açık kaldı. (TY)