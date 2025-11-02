Türkiye-Ermenistan sınırında deprem

Türkiye-Ermenistan sınırında saat 18.49’da (TSİ) deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kars’ın Akyaka ilçesi ile Ermenistan’ın Şirak kenti olarak kaydedildi. Sarsıntının 6,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu.

Agos Gazetesi’nin aktardığına göre, depremin merkez üssü bölgesindeki şiddeti 5-6, Şirak ve Lori bölgelerinde ise 4-5 olarak hissedildi.

Depremden sonra şu ana dek herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. (TY)