HABER
Yayın Tarihi: 2 Kasım 2025 22:57
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2025 22:57
1 dk Okuma

Türkiye-Ermenistan sınırında deprem

Depremin merkez üssü Kars’ın Akyaka ilçesi ile Ermenistan’ın Şirak kenti olarak kaydedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Türkiye-Ermenistan sınırında deprem
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye-Ermenistan sınırında saat 18.49’da (TSİ) deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kars’ın Akyaka ilçesi ile Ermenistan’ın Şirak kenti olarak kaydedildi. Sarsıntının 6,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu.

Agos Gazetesi’nin aktardığına göre, depremin merkez üssü bölgesindeki şiddeti 5-6, Şirak ve Lori bölgelerinde ise 4-5 olarak hissedildi.

Depremden sonra şu ana dek herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Deprem ermenistan-türkiye sınırı Kars Şirak afad kandilli rasathanesi
