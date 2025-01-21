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Yayın Tarihi: 21 Ocak 2025 10:45
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2025 12:02
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Türkiye - Ermenistan ortak operasyonunda iki suç örgütü lideri yakalandı

Türkiye, Ermenistan'a işbirliği nedeniyle teşekkür etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye - Ermenistan ortak operasyonunda iki suç örgütü lideri yakalandı

Türkiye, 15 yıldır aranan suç örgütü lideri Ercan Yılmaz ve 6 yıldır aranan İbrahim Kaymak’ı Ermenistan’da yakaladı. Türkiye’den giden Interpol yetkilileri iki zanlıyı Türkiye’ye getirdi.

Yılmaz ve Kaymak, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ardından da yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Polis, güvenlik gerekçesiyle basın mensuplarının görüntü almasına izin vermedi.

Doğrudan diplomatik ilişki yok

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı “19 Ocak 2025’te Interpol’un ‘Kırmızı bültenle’ sunduğu talebe yanıt veren Ermenistan, Türkiye’ye suç örgütü ile bağlantılı olduğu iki kişiyi iade etti” açıklaması yaptı.

Türkiye de işbirliği nedeniyle Ermenistan’a teşekkür etti. İçişleri Bakanlığı, Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Tigran Dadunts için özel bir teşekkür yayımladı. Dışişleri Bakanlığı da Ermenistan işbirliğinin takdirle karşılandığını ifade etti.

Operasyon, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen yapıldı.

Barış Boyun ile bağlantılı

İçişleri Bakanlığına göre Yılmaz ve Kaymak, Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan bir başka çetenin liderleri.

Yılmaz’ın suç örgütü, özellikle Karadeniz bölgesinde mafya faaliyeti nedeniyle İçişleri Bakanlığının hedef listesindeydi. Son olarak Haziran 2024’te Ordu merkezli olarak Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara’da düzenlenen polis operasyonlarında çeteyle bağlantılı 30 kişi yakalanmıştı.

Haber Yeri
İstanbul
Ermenistan
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