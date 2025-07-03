Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan: Ermenistan protokol hatası yaptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 20 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle İstanbul’a gelişinde Patrikhane’nin kapalı oluşu tartışma yaratmıştı.

Paşinyan’ın ziyareti sırasında ABD'de olan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Ermeni Patrikliği’nden hiçbir görevlinin ziyarete eşlik etmemesine ilişkin konuştu.

"Ermenistan protokol hatası yaptı"

Düzenlediği basın toplantısında tartışmalara değinen Maşalyan, Patrikhane’yi ziyaret etmek üzere resmi bir başvuruda bulunulmadığını vurgulayarak "Ermenistan'ın protokol hatası yaptı, böyle bir talep iletilmedi. Ayrıca Paşinyan'ın Katolikos'a yönelik sert söylemleri nedeniyle kendisini Kumkapı'da karşılayacak bir ruhani bulundurmayarak 'sessiz protesto'muzu göstermek istedik” dedi.

"Bizzat karşılar tepkimi iletirdim"

Patrik Maşalyan, yurt dışında olduğu için ziyarette yer alamadığını ancak Türkiye’de bulunması halinde Paşinyan’ı bizzat karşılayacağını ve tepkisini doğrudan ileteceğini belirtti.

Kilise-Paşinyan gerilimi Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkesinin Dağlık Karabağ Savaşı’ndaki yenilgisinin ardından Ermenistan Apostolik Kilisesi’nin liderliği ile bir gerilim içinde. Kilise, Ermenistan’da “muhalefetin bir parçası haline gelmek”le eleştirilirken Ermeni toplumu üzerinde de önemli bir etkiye sahip. Paşinyan ile Ermenilerin dinî lideri II. Karekin arasında zaman zaman ağır hakaretlere varan karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Paşinyan, II. Karekin’i “makamının gereklerini yerine getirmemek”le suçluyor ve oluşturulacak bir “eşgüdüm konseyi” ile II. Karekin’in yerine yeni bir Katolikos seçilmesi ve “bu yolla Kilise’nin özgürlüğüne kavuşturulması gerektiğini” savunuyor. Son olarak, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın öncülük ettiği bir grubun darbe girişimine yeltendiğini ancak girişimin engellendiğini duyurdu. Paşinyan, darbe girişimine kalkıştığını iddia ettiği grupla ilgili olarak “kriminal oligarşik ruhban ağı” ifadelerini kullandı.

(AB)