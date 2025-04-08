Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan Tanju Özcan'a tepki

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, ‘Ermeni kimliğini’ hakaret ve nefret amacıyla kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tepki gösterdi. Özcan’a Ermenilerin bu topraklarda yüzyıllardır yaşadığını ve ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlattı.

Patrik Maşalyan, bu tür söylemlerin kardeşliğe, birliğe ve toplumsal barışa hizmet etmediğini belirterek nefret dilinin meşrulaştırılmasına müsamaha gösterilemeyeceğini söyledi. Herkesi sorumlu bir dil kullanmaya davet etti:

“Bu topraklarda yüzyıllardır yaşayan Ermeni toplumu, bu ülkenin köklü ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kadim halk, tarih boyunca bu topraklara kültürel, ekonomik ve toplumsal açıdan önemli katkılarda bulunmuş, bugün de aynı kararlılıkla varlığını sürdürmektedir.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Ermeni kimliğini hedef alan nefret söylemleri, sadece bir halkı değil, ortak geçmişimizi ve birlikte yaşama irademizi de açıkça hedef almaktadır. Bu tür söylemler ne dün ne bugün kardeşliğe, birliğe ve toplumsal barışa hizmet etmiştir; bundan sonra da etmeyecektir.

Nefret dilinin meşrulaştırılmasına, toplumsal huzuru tehdit eden ayrımcı ifadelerin görmezden gelinmesine asla müsamaha gösterilemez.

Bu vesileyle, yetkilileri ve kamuoyunu daha sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyor, Ermeni toplumunu, herhangi bir ulusu veya ırkı hedef alan her türlü ayrımcı ve dışlayıcı söylemi en güçlü şekilde kınıyoruz.

Toplumların bir arada yaşamasının temeli, eşitlik, saygı ve ortak değerlerde buluşmaktır. Bu ilkeleri zedeleyen her yaklaşım, sadece azınlıkları değil, tüm toplumu yaralar.”

Özcan ne demişti?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü nedeniyle yaptığı paylaşımda ‘Ermeni kimliğini’ hakaret ve nefret amacıyla kullanmıştı. Özcan, Türkçe yazım kurallarına uymadan "Keşke ermeni baban 2 sn erken davransaymış ta, sen öcalan keşke hiç doğmasaydın! İnşallah son doğum günün olur! Hain adam." demişti. Paylaşım tepki ile karşılanırken Özcan'a partisi CHP'den herhangi bir kınama ya da benzeri açıklama gelmemişti.

(HA)