ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 13:26
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 13:26
1 dk Okuma

Türkiye Ermeni toplumundan isimler belediye meclislerinde

Seçim sonuçlarına göre İstanbul Ermeni toplumundan Talin Ergüneş Gazer, Margrit Dikme ve Kristin Şenkal ile Diyarbakır Ermeni toplumundan Aret İbrahim Türkay, aday gösterildikleri ilçe belediye meclislerinde görev alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye Ermeni toplumundan isimler belediye meclislerinde
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde Türkiye Ermeni toplumundan bazı isimler, İstanbul ve Diyarbakır’da belediye meclislerine girdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Şişli’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66 oy oranıyla seçimi kazandı. Böylelikle aynı partiden belediye meclis üyeliğine aday gösterilen İstanbul Ermeni toplumundan Talin Ergüneş Gazer de Şişli Belediye Meclisi’ne girmeye hak kazandı.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, Türkiye Ermeni toplumundan belediye meclislerinde görev alacak diğer isimler şöyle:

  • Bakırköy Belediyesi’nde CHP’den belediye meclis üyesi adayı olan Margrit Dikme,
  • Beylikdüzü Belediyesi’nde CHP’den belediye meclisine yedek üye olarak aday gösterilen Kristin Şenkal,
  • Diyarbakır’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye meclis üyesi adayı olan Aret İbrahim Türkay.

Seçilemeyenler

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) belediye meclis adayı olan Aram Demir ve Manuk Öğer ile TİP (Türkiye İşçi Partisi) Belediye Meclis Üyesi adayı Alen Ohannesyan ise belediye meclislerine giremedi.

CHP’nin Fatih İlçesi Belediye Başkanlığı seçiminde kontenjan aday olarak gösterdiği Kevork Özkaragöz, Adalar İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde DEM Parti’nin ilk sıradan belediye meclis üyeliğine aday gösterdiği Kristin Selekman ve TİP’in belediye meclis üyesi adayı Sevan Muradyan da belediye meclislerinde yer alamadı. (TY)

yerel seçim Seçim 2024 türkiye ermeni toplumu istanbul ermenileri
ilgili haberler
DEM Parti Adalar’da iddialı: Biz varsak sorun yok
28 Mart 2024
/haber/dem-parti-adalarda-iddiali-biz-varsak-sorun-yok-293548
Ermeni yazarların kaleminden oyunlar Podron'da
27 Mart 2024
/haber/ermeni-yazarlarin-kaleminden-oyunlar-podron-da-293505
Atalarının izinde Antepli bir Ermeni
16 Şubat 2024
/haber/atalarinin-izinde-antepli-bir-ermeni-291982
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Son Ermeni köyü Vakıflı, kadınlarıyla ayakta
1 Şubat 2024
/haber/son-ermeni-koyu-vakifli-kadinlariyla-ayakta-291299
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR
"Türkiye'de kaç Ermeni yaşıyor bilmiyoruz"
19 Temmuz 2023
/haber/turkiye-de-kac-ermeni-yasiyor-bilmiyoruz-281675
Hrant Dink katledilmeden önce Ermenileri ne kadar tanıyordunuz?
19 Ocak 2023
/haber/hrant-dink-katledilmeden-once-ermenileri-ne-kadar-taniyordunuz-273015
ilgili haberler
DEM Parti Adalar’da iddialı: Biz varsak sorun yok
28 Mart 2024
/haber/dem-parti-adalarda-iddiali-biz-varsak-sorun-yok-293548
Ermeni yazarların kaleminden oyunlar Podron'da
27 Mart 2024
/haber/ermeni-yazarlarin-kaleminden-oyunlar-podron-da-293505
Atalarının izinde Antepli bir Ermeni
16 Şubat 2024
/haber/atalarinin-izinde-antepli-bir-ermeni-291982
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Son Ermeni köyü Vakıflı, kadınlarıyla ayakta
1 Şubat 2024
/haber/son-ermeni-koyu-vakifli-kadinlariyla-ayakta-291299
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR
"Türkiye'de kaç Ermeni yaşıyor bilmiyoruz"
19 Temmuz 2023
/haber/turkiye-de-kac-ermeni-yasiyor-bilmiyoruz-281675
Hrant Dink katledilmeden önce Ermenileri ne kadar tanıyordunuz?
19 Ocak 2023
/haber/hrant-dink-katledilmeden-once-ermenileri-ne-kadar-taniyordunuz-273015
Sayfa Başına Git