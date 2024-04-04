Türkiye Ermeni toplumundan isimler belediye meclislerinde

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde Türkiye Ermeni toplumundan bazı isimler, İstanbul ve Diyarbakır’da belediye meclislerine girdi.



Kesin olmayan sonuçlara göre Şişli’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66 oy oranıyla seçimi kazandı. Böylelikle aynı partiden belediye meclis üyeliğine aday gösterilen İstanbul Ermeni toplumundan Talin Ergüneş Gazer de Şişli Belediye Meclisi’ne girmeye hak kazandı.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, Türkiye Ermeni toplumundan belediye meclislerinde görev alacak diğer isimler şöyle:

Bakırköy Belediyesi’nde CHP’den belediye meclis üyesi adayı olan Margrit Dikme ,

, Beylikdüzü Belediyesi’nde CHP’den belediye meclisine yedek üye olarak aday gösterilen Kristin Şenkal ,

, Diyarbakır’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye meclis üyesi adayı olan Aret İbrahim Türkay.

Seçilemeyenler

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) belediye meclis adayı olan Aram Demir ve Manuk Öğer ile TİP (Türkiye İşçi Partisi) Belediye Meclis Üyesi adayı Alen Ohannesyan ise belediye meclislerine giremedi.



CHP’nin Fatih İlçesi Belediye Başkanlığı seçiminde kontenjan aday olarak gösterdiği Kevork Özkaragöz, Adalar İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde DEM Parti’nin ilk sıradan belediye meclis üyeliğine aday gösterdiği Kristin Selekman ve TİP’in belediye meclis üyesi adayı Sevan Muradyan da belediye meclislerinde yer alamadı. (TY)