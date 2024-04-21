Türkiye enflasyonun en yüksek olduğu 4. ülke

Türkiye dünyada yıllık tüketici enflasyonunun (TÜFE) en yüksek olduğu dördüncü ülke oldu. Türkiye’de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 68,5 oldu. Euronews'in "Trading Economics" sitesini kaynak gösterdiği Mart 2024 veya buna en yakın tarihi içeren verileri göre, bu oran tüm Afrika ülkelerindeki enflasyon oranlarından daha yüksek.

Trading Economics sitesi ülkelerin açıkladığı son enflasyon verilerini kapsıyor. Verilerin çoğu Mart 2024 ve Şubat 2024’ten oluşuyor.

19 Nisan 2024 tarihinde Trading Economics’te yer alan verilere göre dünyada yıllık enflasyonun en yüksek olduğu ülke açık Arjantin. Arjantin'de Mart 2024’te yıllık enflasyon yüzde 288.

Ardından yüzde 140 ile Suriye ve yüzde 123 ile Lübnan geliyor.

Dördüncü sıradaki Türkiye’de Mart 2024 itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 68,5.

Venezuela yüzde 67,8 ile hemen Türkiye’nin ardından beşinci sırada bulunuyor.