Türkiye enflasyonda dünya altıncısı

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon verilerinin ardından bir bülten yayımladı.

Buna göre Türkiye, enflasyon konusunda dünyanın en kötü altıncı ülkesi. Türkiye’den daha kötü enflasyona sahip ülkeler Zimbabve, Sudan, Güney Sudan, Arjantin ve Venezuela.

Zimbabve’de yıllık enflasyon yüzde 404,8, Sudan’da yıllık enflasyon yüzde 242,2, Güney Sudan’da yüzde 216,4, Arjantin’de yüzde 139,7 ve Venezuela’da yüzde 60. Türkiye’de ise TÜİK’e göre yüzde 42,1.

DİSK-AR, Uluslararası Para Fonu’nin (IMF) listesindeki 1+0 ülkenin 185’inin enflasyonunun Türkiye’den daha düşük olduğunu kaydetti. “140 ülkenin yıllık enflasyonu, Türkiye’nin Ocak 2025 aylık enflasyonundan daha düşük” dedi.

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Düşük gelir grupları daha kötü etkileniyor

DİSK-AR bültende düşük gelir gruplarının yüksek enflasyondan daha çok etkilendiğini kaydetti. Bunun nedeni olarak gelir düzeyi ve harcama kalıplarının farklı olmasını gösterdi.

En düşük yüzde 20'lik gelir grubunun toplam gelirin yüzde 6,3'ünü aldığını hatırlatan DİSK-AR bu grubun harcamaları içinde gıdanın payının yüzde 36,6 olduğunu kaydetti.

Toplam gelirin yüzde 48,1'ini alan en yüksek yüzde 20'lik gelir grubunda ise gıda harcamalarının payının yüzde payının yüzde 14,5'te kaldığını söyledi.

Bununla ilgili de “Dar gelirli grupların gıda dışı harcamalar için geliri daha sınırlı kalırken yüksek gelir gruplarında bu miktar oldukça fazladır. Bu durum pahalılığın farklı toplumsal kesimlerde farklı hissedilmesine yol açmaktadır. Dar gelirlilerin harcanabilir gelirlerinin sınırlı olması nedeniyle daha yoğun bir geçim sıkıntısı çekmektedir. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.” dedi.

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(HA)