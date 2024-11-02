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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Kasım 2024 01:17
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2024 02:00
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ŞAM-ANKARA DOLAYLI ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Türkiye El Nusra'dan "Gerginliği Azaltma" bölgelerinde TSK üslerinden uzak durmasını istiyor

Suriye muhalefet kaynakları, Ankara'nın, El Nusra'ya bölgedeki TSK üs ve gözlem noktalarına yaklaşmaması için baskı uyguladığını bildiriyor. Ankara "gerginliği azalatma" bölgelerindeki isyancı varlığının TSK ve Suriye güçleri arasında çatışmalara yol açarak Rusya ile varılan anlaşmaları çökertebileceğinden kaygılı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye El Nusra'dan "Gerginliği Azaltma" bölgelerinde TSK üslerinden uzak durmasını istiyor
2019'da İdlib'de "Gerginliği Azaltma" bölgesinde El Nusra etkinliğine yönelik Rusya hava saldırısı sonrası/AA

Suriye'de rejime yakın El Vatan gazetesinin haberine göre, Ankara'ya yakın muhalif kaynaklar, Türkiye'nin Heyet Tahrir el-Şam adı altında faaliyetlerini sürdüren ve Batı statükosunda "terör örgütü" olarak kodlanan El Nusra üzerindeki baskısını artırdığını bildiriyor.

Habere göre, Ankara, Şam'ın komutasındaki Suriye Arap Ordusu tarafından kontrol edilen bölgeleri ve yakınlardaki yerleşim yerlerini hedef alan olası muhalif askeri operasyonları önlemek maksadıyla baskıyı artırıyor.

"Gerginliği azaltma bölgeleri"

Batı Halep'ten doğu ve güney İdlib ve batı Hama'ya ve kuzey Lazkiye'ye kadar uzanan "gerginliği azaltma" bölgesinin kontrolünde, 5 Mart 2020'deki Rusya-Türkiye "Moskova Anlaşması"ndan bu yana hiçbir değişiklik olmadı. Bu anlaşmayla, Suriye Ordusu'nun Halep-Şam karayolu "M5"i ele geçirmesinin ardından "M4" olarak bilinen Halep-Lazkiye otoyolunun açılması amaçlanıyordu.

"Kaynaklar"ın El-Vatan'a aktardığına göre, Ankara'nın Fethül Mübin harekat merkezinde El-Nusra ve müttefiki diğer terör örgütlerine uyguladığı baskı kapsamında, Türk istihbaratı, bölgedeki 30'u aşkın TSK üs ve gözlem noktasını denetleyen subaylara El-Nusra ve müttefiklerini bu üslerden uzak tutmaları talimatı verdi.

Şam, Kuzey Suriye'de bir Türk askeri harekatını neden destekliyor?

Bu önlem, El Nusra ve Fethül Mübin'in Suriye Arap Ordusu ve Suriye-Rusya ortak hava kuvvetlerince gerçekleştirilecek topçu ve füze saldırılarından korunmak için TSK üsleri yakınlarına mevzi kurmalarını önlemeyi amaçlıyor.

Bu örgütler, önceleri Suriye Ordusuyla Rusya Hava Kuvvetleri'nin saldırılarından kaçınmak üzere TSK gözlem noktaları yakınlarına mevziler kurmuş ve ateş menzilindeki Suriye Ordu mevzilerini hedef alarak ateşkesi ihlali sürdürmüşlerdi.

Cilvegözü sınır kapısını kapatma tehdidi

Kaynaklar, Ankara'nın El Nusra'ya yönelik baskısının, Rusya ile varılan anlaşmaları baltalayabilecek ve Türkiye'nin bölgedeki konumunu tehlikeye atabilecek olası bir askeri operasyonu önlemeyi amaçladığını öne sürüyor. Raporlar, El Nusra'nın askeri eylemlerde bulunması halinde Türkiye'nin örgütü kontrolündeki bölgelerle olan sınırları kapatmakla tehdit ettiğini ortaya koyuyor. Bu kapsamda İdlib için yaşamsal önemi olan Bab el-Hava/Cilvegözü sınır kapısının kapatılması ve yaralı savaşçılara tıbbi desteğin kısıtlanması da söz konusu.

El Vatan ayrıca Türk istihbaratının temas hatlarına yakın askeri üsleri ziyaret ederek, personele El Nusra'nın Suriye Ordusu'na karşı kalkışacağı herhangi bir askeri eylemden uzak durmaları talimatı verdiğini, böylece "Ankara'nın terör örgütlerine verdiği askeri ve siyasi desteği fiilen geri çektiğinin gözlemlendiğini" de kaydetti.

(AEK)

Haber Yeri
Şam
suriye-türkiye ilişkileri İdlib M5 karayolu el nusra Heyet Tahrir el-Şam
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