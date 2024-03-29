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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 29 Mart 2024 13:20
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2024 13:30
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Türkiye, Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredinin Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi için kullanılacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye, Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi aldı
Fotoğraf: Mehmet Şimşek / X

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasından üç ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolar kredi aldıklarını açıkladı.

Kredinin, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi için kullanılacağını söyledi.

Şimşek, kredinin Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığı bilgisini verdikten sonra, söz konusu projelere ilişkin şunları söyledi:

İlk olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) tarafından yürütülecek ‘Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi’ kapsamında TKYB ve TSKB'ye yaklaşık 697 milyon dolar kaynak sağlanacak.

Projeyle şirketlerin güneş panelleri ve batarya yoluyla elektrik depolama sistemlerine yönelik yatırımları desteklenecek. Böylece oluşturulacak ekonomik büyüklüğün 1 milyar doları geçmesi bekleniyor. Böylece yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilerek Türkiye'nin enerji arz güvenliği desteklenecek.

İkinci olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülecek 'Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' için yaklaşık 400 milyon dolar tutarında kredi sağlanacak. Projeyle yeşil geçişten olumsuz etkilenmesi beklenen sektörlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Emisyon azaltımına 416 milyon dolar

Şimşek, son olarak TKYB tarafından yürütülecek ‘Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltım Projesi’ için TKYB'ye 200 milyon Euro ve 200 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 416,7 milyon dolar tutarında kredi sağlanacağını bildirdi. Şimşek, şunları kaydetti:

"Projeyle KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanarak daha yeşil üretim sistemlerine geçişleri desteklenecek. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda gerekli enerji dönüşümünün gerçekleştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve kapsayıcı yeşil dönüşümün sağlanması için Dünya Bankası ile güçlü işbirliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Cari dengeyi gözetirken kaynaklarımızı daha üretken ve verimli alanlara yönlendirmeye devam edeceğiz."

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2023’te kullanılan kredinin büyüklüğü 8,8 milyar dolar

Öte yandan Bakan Şimşek, geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye'deki çeşitli sektörlere sağlanan dış kaynak tutarının 8,8 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.

(HA)

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