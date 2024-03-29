Türkiye, Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasından üç ayrı proje finansmanı için 1,5 milyar dolar kredi aldıklarını açıkladı.

Kredinin, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin yeşil dönüşüm sürecinin desteklenmesi için kullanılacağını söyledi.

Şimşek, kredinin Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandığı bilgisini verdikten sonra, söz konusu projelere ilişkin şunları söyledi:

İlk olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB) tarafından yürütülecek ‘Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi’ kapsamında TKYB ve TSKB'ye yaklaşık 697 milyon dolar kaynak sağlanacak.

Projeyle şirketlerin güneş panelleri ve batarya yoluyla elektrik depolama sistemlerine yönelik yatırımları desteklenecek. Böylece oluşturulacak ekonomik büyüklüğün 1 milyar doları geçmesi bekleniyor. Böylece yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilerek Türkiye'nin enerji arz güvenliği desteklenecek.

İkinci olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülecek 'Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi' için yaklaşık 400 milyon dolar tutarında kredi sağlanacak. Projeyle yeşil geçişten olumsuz etkilenmesi beklenen sektörlerin desteklenmesi hedefleniyor.