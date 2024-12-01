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DÜNYA
Yayın Tarihi: 1 Aralık 2024 13:00
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2024 17:31
3 dk Okuma

Türkiye destekli SMO ve Kürt güçleri arasında çatışmalar

Afrin kırsalı ve Tel Rıfat bölgesinde Kürt güçleri ile ‘Suriye Milli Ordusu’na bağlı militanlar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye destekli SMO ve Kürt güçleri arasında çatışmalar
*Cephe hattındaki SMO militanları (Fotoğraf: 'Özgürlüğün Şafağı Operasyonu'/Telegram)

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı gruplar, Suriye ordusuna karşı başlattıkları “Saldırganlığı Caydırma” (Rad’ul Udvan) adlı operasyonla Halep kenti ve İdlib vilayetinin tamamını ele geçirirken, Tel Rıfat bölgesinde konuşlu Kürt güçleri de Halep’in kuzey ve doğu ekseninde Münbiç yönünde ilerleme kaydetti.

Halep ve İdlib’deki gelişmelere paralel olarak, ‘Fırat Kalkanı’ bölgesindeki (Azez-El-Bab-Cerablus hattı) TSK destekli SMO militanları da El-Bab’ın güneyinde harekete geçti. Suriye ordusunun kontrolündeki bazı bölgeleri ele geçiren SMO, ardından Kürt güçlerine karşı saldırı başlattı.

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*Sarıyla gösterilen bölgeler YPG-DSG’nin, koyu yeşille gösterilen bölgeler HTŞ’nin, açık yeşille gösterilen bölgeler SMO’nun, kırmızıyla gösterilen bölgeler ise Suriye ordusunun kontrolünde bulunuyor. (Harita: Liveuamap)

Anadolu Ajansı’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, SMO’ya bağlı grupların, YPG’nin “Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı” başlattığı operasyona ‘Özgürlük Şafağı’ (Fecr el-Hurriya) adı verildi.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, Halep vilayetinin kuzey kırsalında SMO ile Kürt güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Herbel, Şuvarağa ve Malikiye kasabaları ekseninde yaşanan çatışmalarda şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Bu çatışmalar, TSK destekli muhalif grupların Kürt güçlerinin kontrolündeki Şeyh İsa, Marenaz ve Um Huş köylerini bombalamasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Gözlemevi'ne göre, Şeyh Neccar sanayi bölgesinde de Kürt güçleri ile SMO arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda ağır silahlar kullanıldı ve Kürt güçleri, Halep'in kuzey kırsalı ile şehir merkezi arasındaki yolu kapattı.

SOHR, SMO’ya bağlı grupların ‘Özgürlük Şafağı Operasyonu’ kapsamında bugün Halep’in doğusundaki Es-Sefire ve Hanasir kasabalarını ve Kuveyris Askeri Havalimanı’nı ele geçirdiğini bildirdi. Saldırılar sırasında 9 Suriye askeri öldürüldü, 7 asker ise esir alındı.

Özerk Yönetim’den genel seferberlik ilanı

Rojava’dan yayın yapan Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) haberine göre, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, HTŞ ve SMO saldırılarının ardından genel seferberlik ilan etti.

Öte yandan, dün (30 Kasım) El-Bab hattında YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve SMO arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirmişti. SDG bugün yaptığı açıklamada, üç mensubunun hayatını kaybettiğini belirtti.

Ne olmuştu?

HTŞ öncülüğündeki cihatçı gruplar ile Türkiye destekli SMO’ya bağlı bazı unsurlar, 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna karşı “Saldırganlığı Caydırma Operasyonu” (Rad’ul Udvan) başlattı.

İdlib ve Halep kırsalında kısa sürede çok sayıda bölgeyi ele geçiren cihatçı gruplar, 29 Kasım’da Halep kent merkezine girdi. 30 Kasım’da Halep Uluslararası Havalimanı ve Neyrab Askeri Havaalanı’nı da ele geçiren cihatçılar, aynı gün İdlib’in güneyinde de saldırıya geçerek Hama kentine doğru ilerlemeye başladı.

Hama’nın kuzey kırsalında konuşlu Suriye ordusuna bağlı birlikler saldırıları püskürtürken, Rusya ve Suriye savaş uçakları da İdlib ve Halep’e yönelik hava saldırıları düzenledi.

El-Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi (daha sonra “Şam’ın Fethi Cephesi”) öncülüğündeki cihatçı çatı örgütü HTŞ, Ocak 2017’de kuruldu.

Kasım 2017’de kurduğu “Suriye Kurtuluş Hükümeti” adlı siyasi yapı üzerinden İdlib’i yöneten HTŞ, bölgenin kontrolünü elinde bulunduruyor ve Türkiye tarafından ‘terör örgütü’ olarak kabul ediliyor. HTŞ’yle birlikte hareket eden SMO ise Türkiye tarafından destekleniyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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