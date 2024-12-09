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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Aralık 2024 13:00
 ~ Son Güncelleme: 9 Aralık 2024 14:58
2 dk Okuma

Türkiye destekli SMO, Münbiç kent merkezinde

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ‘Suriye Milli Ordusu’na bağlı unsurların, Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolündeki Münbiç’i ele geçirdiğini bildirdi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Türkiye destekli SMO, Münbiç kent merkezinde
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların, ‘Özgürlük Şafağı’ (Fecr el-Hurriya) adı verilen saldırılar kapsamında Halep’in kuzeydoğusundaki Münbiç (Minbic) kentini ele geçirdiği bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, Münbiç’in mahallelerinde konuşlanan SMO unsurlarının ilerleyişi sonrası, Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Meclisi milislerinin, bazı arka cepheler hariç kent merkezinden çekildiğini belirtti.

Konuya ilişkin henüz SDG veya Münbiç Askeri Meclisi’nden resmi bir açıklama yapılmazken, Rojava’dan yayın yapan Hawar Haber Ajansı (ANHA) ise Münbiç kent merkezinde dün geceden bu yana SMO ile Münbiç Askeri Meclisi arasında yoğun çatışmaların yaşandığını bildirdi. 

SMO’ya bağlı grupların oluşturduğu “Özgürlük Şafağı Operasyon Odası”, 6 Aralık’ta Münbiç’e yönelik operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
*Haritadaki yeşil alanlarda Halep ve çevresi HTŞ-SMO'nun, Afrin bölgesi ise TSK-SMO'nun kontrolünde bulunuyor. Sarı alanlarda ise kontrol SDG'de. (Harita: Liveuamap)

Çatışmalarda en az 50 kişi hayatını kaybetti

Münbiç Askeri Meclisi ile SMO militanları arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını, TSK’nin de yoğun kara bombardımanı gerçekleştirdiğini belirten SOHR, “Türk güçleri, SDG’ye ait askeri takviyelerin ilerlemesini engellemek için Karakozak Köprüsü’nü hedef aldı” dedi.

Türkiye’ye ait silahlı insansız hava araçlarının da bölgedeki SMO’nun ilerleyişine destek sağlamak amacıyla havada bulunduğunu belirten SOHR’a göre, dün (8 Aralık) Münbiç Askeri Meclisi güçlerine ait bir askeri noktaya kamikaze dron saldırısı gerçekleştiğini ve iki kişi hayatını kaybetti.

SOHR verilerine göre, çatışmalarda SMO’ya mensup 15 kişi ve Münbiç Askeri Meclisi ile İç Güvenlik Güçleri’ne (Asayiş) bağlı 35 kişi hayatını kaybetti.

Kent merkezinde çatışma ve yağma 

SOHR, Münbiç kentinde bulunan “uyuyan hücrelerin” siviller arasında kaos yaratmaya çalıştığını ve bu gruplar ile Asayiş güçleri arasında çatışmaların çıktığını aktardı.

Saldırılar nedeniyle Münbiç’te yaşayan sivillerin kentin doğu kırsalındaki komşu bölgelere ve Kobanî’ye doğru göç ettiğini belirten SOHR, silahlı unsurların halkın bölgeden ayrılmasının ardından sivillere ait malları yağmaladığını öne sürdü.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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