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Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2024 12:52
 ~ Son Güncelleme: 19 Temmuz 2024 16:33
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Türkiye'den yurt dışına göç yüzde 53 arttı: Gençler gidiyor

TÜİK'in verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 53 arttı. En fazla 25-29 yaş grubu göç etti. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 35,9 azaldı. En fazla göç Rusya'dan oldu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Türkiye'den yurt dışına göç yüzde 53 arttı: Gençler gidiyor
*Fotoğraf: AA

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini açıkladı.

TÜİK’in internet sitesinde yayınlanan verilere göre; Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı, 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 53 arttı ve 714 bin 579 oldu.

Göç eden nüfusun yüzde 55,2'sini erkekler, yüzde 44,8'ini kadınlar oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 291 bin 377'sini Türkiye vatandaşları, 423 bin 202'sini ise yabancılar oluşturdu.

Türkiye'den en fazla (yüzde 15)  25-29 yaş grubunun göç ettiği görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,9 ile 30-34 ve yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu izledi.

Türkiye'ye göç azaldı

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 35,9 azaldı ve 316 bin 456 kişi oldu.

Göç eden nüfusun yüzde 54,2'sini erkekler, yüzde 45,8'ini kadınlar oluşturdu.

Yurt dışından gelen nüfusun 101 bin 677'sini Türkiye vatandaşları, 214 bin 779'unu ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye’ye en fazla gençler geliyor

Türkiye'ye 2023 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde; en fazla göç edenlerin yüzde 12,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü.

Bu yaş grubunu yüzde 10,8 ile 25-29 ve yüzde 10,3 ile 15-19 yaş grubu izledi.

İstanbul en fazla göç alan ve veren kent

2023 yılında yüzde 29,2 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu.

İstanbul'u yüzde 9,5 ile Antalya, yüzde 6,5 ile Ankara, yüzde 4,9 ile Mersin ve yüzde 4,4 ile Bursa takip etti.

 Yurt dışına en fazla göç veren il de yüzde 36,4 ile yine İstanbul. İstanbul'u yüzde 10 ile Antalya, yüzde 7,1 ile Ankara, yüzde 3,5 ile İzmir ve yüzde 2,6 ile Bursa izledi.

2023 yılında en fazla Ruslar geldi

Türkiye'ye 2023 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 13,2 ile Rusya vatandaşları aldı.

Rusya’yı yüzde 8,2 ile Azerbaycan, yüzde 7,3 ile Türkmenistan, yüzde 6,7 ile İran ve yüzde 5,9 ile Afganistan vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı nüfus içinde de ilk sırayı yüzde 17 ile Rusya Federasyonu vatandaşları alırken; bunu yüzde 15,7 ile Irak, yüzde 8,3 ile Afganistan, yüzde 6,5 ile İran ve yüzde 4,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

(RT)

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