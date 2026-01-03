ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:25 3 Ocak 2026 17:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.01.2026 17:31 3 Ocak 2026 17:31
Okuma Okuma:  1 dakika

ANKARA'DAN İLK AÇIKLAMA

Türkiye'den ABD ve Venezuela'ya 'itidalli davranma' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'nın ABD’nin Venezuela’daki saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözümü için yapıcı katkıya hazır olduğu belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ankara'dan ilk açıklama saldırıdan saatler sonra geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Bakanlık, Türkiye'nin krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması için her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduğu vurgulandı.

Erdoğan, ABD'nin Venezuela saldırısına sessiz kaldı; Başdanışmanı desteğini geri çekti
Erdoğan, ABD'nin Venezuela saldırısına sessiz kaldı; Başdanışmanı desteğini geri çekti
3 Ocak 2026

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'daki saldırısına ilişkin, "Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Açıklamada ayrıca mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmaması için tarafların itidalli davranması için çağrı yapıldı.

Nicolás Maduro kimdir?
Nicolás Maduro kimdir?
3 Ocak 2026

Yazılı açıklamanın tamamı şöyle:

"Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir.

Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.

Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız.

Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

