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Yayın Tarihi: 3 Aralık 2024 11:31
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2024 11:31
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Türkiye'deki trans kadın mülteciler çok katmanlı ayrımcılık yaşıyor

Mültecilerle Dayanışma Derneği’nin yeni raporuna göre, İzmir’de yaşayan Suriyeli trans kadınlar, yasal belirsizlikten şiddete kadar birçok zorlukla mücadele ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye'deki trans kadın mülteciler çok katmanlı ayrımcılık yaşıyor
Fotoğraf: Canva

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), İzmir’de yaşayan Suriyeli beş trans kadınla görüşerek hazırladığı “Boşluk ve Düzensizlik Arasında: Suriyeli Trans Kadın Mültecilerin İzmir’deki Durumu” raporunu yayımladı.

Derneğin hazırladığı tematik rapor, İzmir’de geçici koruma altındaki Suriyeli trans kadınların yaşadığı ayrımcılığı ele alıyor.

2011'de Suriye iç savaşının başlamasıyla milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı, Türkiye ise Suriyeliler için önemli bir sığınak haline geldi. 2024 itibarıyla Türkiye'de geçici koruma statüsünde 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteci bulunuyor.

Mülteci-Der’in raporuna göre, mülteci trans kadınlar hem cinsiyet kimlikleri hem de mülteci statüleri nedeniyle yasal belirsizlikten ekonomik sömürüye, şiddet ve ayrımcılıktan toplumsal dışlanmaya kadar pek çok sorunla karşılaşıyor.

Öne çıkanlar

Raporun temel bulguları şöyle:

  • Katılımcılar, geçici koruma statüsünün sağladığı sınırlı hakların, vatandaşlık veya uzun vadeli çözüm fırsatları sunmaması nedeniyle güvencesiz bir yaşam sürdüklerini belirtiyor. Yol izinleri ve belgeler olmadan hareket edememeleri, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimlerini kısıtlıyor.
  • Çoğu katılımcı, düşük ücretli veya kayıt dışı işlerde çalıştıklarını, işyerinde ayrımcılık ve tacizle karşılaştıklarını ifade ediyor. Bu durum, onların istikrarlı bir yaşam kurmasını zorlaştırıyor.
  • Mülteci trans kadınlar hem kamusal alanda hem de kendi çevrelerinde fiziksel ve sözlü şiddete, nefret söylemine ve önyargıya maruz kalıyor. Kadınlardan bazıları, güvenlik endişeleri nedeniyle kimliklerini gizlemek zorunda kalıyor.
  • Sürekli ayrımcılık, güvencesizlik ve dışlanma, katılımcılarda umutsuzluk ve tükenmişlik duygularını derinleştiriyor. Sorunla ilgili Türkiye’de uzun süreli çözüm üretilmemesi, kadınları belirsizliğe mahkûm ediyor.
  • Katılımcılar, mevcut koşullarda istikrar ve güven bulamadıkları için düzensiz göç yollarına başvurmayı bir çıkış yolu olarak görüyor.

Rapor, trans kadın mültecilerin ihtiyaçlarına yönelik acil politika değişiklikleri için çağrı yaparak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sorunun çözülmesi gerektiğini belirtiyor. Ve bu kadınların insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmeleri için onlara daha fazla koruma ve fırsat eşitliği sağlanması gerektiğini vurguluyor.

Raporun tamamını okumak için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
mültecilerle dayanışma derneği mülteci trans kadınlar ayrımcılık lgbti+ hakları
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