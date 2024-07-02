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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2024 21:41
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2024 22:50
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SURİYE'DE GERİLİM

Türkiye'deki telekom şirketleri Kuzey Suriye'de internet iletişimini kesti

Suriye'de yayın yapan rejime muhalif Cisr gazetesi Türkiye'nin halk arasındaki kaynaşmayı kontrol altına almak için Kuzey Suriye'de interneti kestiğini yazdı. Kuzey Suriye'de internet iletişimini Türkiye'de kurulu firmalar sağlıyor.

Halep

Halep
Görseli Büyüt
Türkiye'deki telekom şirketleri Kuzey Suriye'de internet iletişimini kesti
Türkiye'den kargo taşıyan kamyonun yolunu kesen göstericiler/X

Suriye'deki rejim karşıtı selefi güçlerin dün erken saatlerinde başlayan Türkiye'nin Şam yönetimiyle yakınlaşma siyasetlerine yönelik protestoları akşama doğru saldırlara dönüşürken kuzey Suriye'nin geniş bölgelerinde internet iletişimi kesildi. 

The Syrian Observer'in haberine göre, "yerel kaynaklar", "Cisr" gazetesine verdikleri demeçte kuzey Suriye'ye internet hizmeti sağlayan Türkiye'de kurulu şirketlerin, halktaki huzursuzluğu kontrol altına almak amacıyla Ankara'nın talimatıyla hizmeti kestiğini söylediler.

Halep kırsalının bir çok bölgesinde ve İdlib kırsalının kimi bölgelerinde internet iletişimi tamamen kedildi.

The Syrian Observer, olayların ve internetin kesilmesinin, mültecileri tutuklama ve zorla sınır dışı etme yönünde yaygın bir kampanya yürütüldüğü bir dönemde başta Kayseri ili olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde Suriyelilerin ev ve işyerlerini hedef alan saldırı kampanyasıyla eş zamanlı olarak ortaya çıktığına işaret etti. 

(AEK)

Suriyelilere saldırılar Kuzey Suriye internet
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