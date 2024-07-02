Türkiye'deki telekom şirketleri Kuzey Suriye'de internet iletişimini kesti

Suriye'deki rejim karşıtı selefi güçlerin dün erken saatlerinde başlayan Türkiye'nin Şam yönetimiyle yakınlaşma siyasetlerine yönelik protestoları akşama doğru saldırlara dönüşürken kuzey Suriye'nin geniş bölgelerinde internet iletişimi kesildi.

The Syrian Observer'in haberine göre, "yerel kaynaklar", "Cisr" gazetesine verdikleri demeçte kuzey Suriye'ye internet hizmeti sağlayan Türkiye'de kurulu şirketlerin, halktaki huzursuzluğu kontrol altına almak amacıyla Ankara'nın talimatıyla hizmeti kestiğini söylediler.

Halep kırsalının bir çok bölgesinde ve İdlib kırsalının kimi bölgelerinde internet iletişimi tamamen kedildi.

The Syrian Observer, olayların ve internetin kesilmesinin, mültecileri tutuklama ve zorla sınır dışı etme yönünde yaygın bir kampanya yürütüldüğü bir dönemde başta Kayseri ili olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde Suriyelilerin ev ve işyerlerini hedef alan saldırı kampanyasıyla eş zamanlı olarak ortaya çıktığına işaret etti.

(AEK)