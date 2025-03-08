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Yayın Tarihi: 8 Mart 2025 11:40
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2025 11:42
2 dk Okuma

Türkiye'de yapay zekâ ile ilgili hukuki altyapı yolda

TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu Başkanı: “Milli yapay zekâ ekosistemi inşa edilebilir mi, buna bakıyoruz. Etik durumu, sorumluluğu, güvenilir olması önemli.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye'de yapay zekâ ile ilgili hukuki altyapı yolda
Görsel: Canva

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Türkiye'de yapay zekâ alanında yapılacak düzenlemelere Komisyondaki çalışmalardan sonra karar verileceğini duyurdu.

Dönmez, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te Anadolu Ajansı muhabirine, Komisyonun ocak ayında çalışmalarına başladığını dile getirdi.

Çalışmaları üç ay içinde tamamlamayı planladıklarını bildiren Dönmez, “Bu kapsamda kamu kurumlarını, özel sektörü ve üniversitelerimizi dinliyoruz. Türkiye, dünyadaki yapay zekâ gelişiminin içinde olacak. Yapılan çalışmalar ümit verici,” dedi.

Dönmez, yapay zekânın gelişiminin son dönemlerde hızlandığına dikkati çekerek, bu teknolojinin yakın zamanda insanların sorularına cevap verebilir hale geldiğini söyledi.

“Milli yapay zekâ ekosistemi inşası”

Dönmez, yürüttükleri çalışmalarda yapay zekânın dünden bugüne geldiği süreci anlamaya çalıştıklarını dile getirerek, “Türkiye'de milli yapay zekâ ekosistemi inşa edilebilir mi, buna bakıyoruz. Etik durumu, sorumluluğu, güvenilir olması önemli,” değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekânın insana yardımı olduğu gibi zararının da olabildiğine dikkati çeken Dönmez, bu teknolojinin sesleri taklit edebildiğini söyledi.

Dönmez, yapay zekânın kullanımı için bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği (AB) geçtiğimiz yıl yapay zekâ alanında regülasyona gitti, ABD daha serbest davranıyor. Türkiye olarak da biz de ne yapmamız gerektiğine Komisyonumuzun çalışmaları sonucunda karar vereceğiz. Teknolojinin gelişmesine engel olmadan düzenlemeler yapmak gerekiyor ama belli alanlarda da etik kurallara uyma zorunluluğu da getirmek zorundayız. Bu alanda çalışmalarımız tamamlanınca etik ve hukuki çerçeveyle ilgili altyapı hazırlanmış olacak. Bunların hepsini Komisyonumuzun raporunda göreceğiz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
yapay zeka yerli ve milli
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