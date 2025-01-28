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HABER
Yayın Tarihi: 28 Ocak 2025 13:56
 ~ Son Güncelleme: 28 Ocak 2025 14:16
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Türkiye'de silahla gazeteci vurmanın cezası 2 yıl 10 ay hapis

Kayseri'de gazeteci Azim Deniz'i vurduktan sonra kaçıp Yozgat'ta yakalanan Adem Tenbel sadece 4 ay tutuklu kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye'de silahla gazeteci vurmanın cezası 2 yıl 10 ay hapis

Kayseri’de Deniz Postası gazetesi ile Anadolu TV’nin sahibi Azim Deniz’e silahlı saldırı düzenleyip karnından ve bacağından yaralayan Adem Tenbel 2 yıl 10 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, saldırıdan 4 ay sonra serbest kalan tutuksuz sanık Adem Tenbel ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, "Bir diyeceğim yoktur. Takdir mahkemenizindir." dedi.

Müşteki avukatı ise esasa ilişkin beyanında, indirim verilmeksizin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istediği sanığın kararla birlikte tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Adem Tenbel’e "kasten yaralama" suçundan 16 ay 15 gün ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis verdi.

Azim Deniz karar sonrası yaptığı açıklamada kararı eleştirdi. Saldırının “kasten yaralama” değil, “öldürmeye teşebbüs” olduğunu söyledi:

“Adaletin iflası ve skandal karar. Tetikçi evimin bahçesinde arkamdan gelerek, öldürme kastı ile silahla belde yukarı ateş ederek yaralıdı. Mahkeme saldırıyı gerçekleştiren tetikçiye kasten yaralama suçundan 16 ay hapis cezası verdi. Bir tweet attığım için 2 yıl 3 ay hapis cezası almışken, öldürme kastıyla hareket eden bir tetikçi sadece 16 ay ceza alıyor. Bu saldırının arkasındaki isimleri herkes biliyor, ancak mahkeme görmezden geliyor. Bu karar, Adaletin olmadığının resmiyete geçirilmiş halidir. Kararı avukatım elbette temyize götürecek.”

Ne olmuştu?

Azim Deniz, Kayseri Kocasinan’da 5 Şubat 2024'te evinin otoparkına indiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Kaçan Adem Tenbel de Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalanmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteciye saldırı Azim Deniz Deniz Postası
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