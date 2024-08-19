Türkiye'de orman yangınları geçen yıla göre yüzde 78 arttı

Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla orman yangınlarında büyük bir artış yaşanıyor.

1 Ocak - 19 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangın sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 78 oranında arttı. 2023 yılında bu dönemde 1419 yangın çıkarken, 2024'te bu sayı 2 bin 529'a yükseldi.

Yangınlar sonucu yanan orman alanı ise 8 bin 865 hektardan 17 bin 456 hektara ulaştı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) verilerine göre, bu yılın ağustos ayında 439 orman yangını kaydedildi. Özellikle 15-18 Ağustos tarihleri arasında 109’u orman yangını olmak üzere toplam 247 yangın meydana geldi.

Risk artıyor

Türkiye, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerle birlikte en yüksek yangın tehlikesine sahip ülkeler arasında bulunuyor.

Orman yangınlarının artışı, hem Türkiye'nin doğal varlıklarını tehdit ediyor hem de yangınla mücadeledeki zorlukları gözler önüne seriyor. Uzmanlar, küresel ısıtma ve insan faktörlerinin bu yangınları tetiklediğini ve önümüzdeki yıllarda daha büyük risklerle karşılaşılabileceğini belirtiyor.

Yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı olsa da uygun hava koşulları ve bitki örtüsü yangınların geniş alanlara yayılmasına neden oluyor.

İki aydaki sıcaklık

Anadolu Ajansı’na konuşan İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, bu yaz mevsiminde sıcaklık, rüzgâr ve zemin neminin yangınların artmasında etkili olduğunu belirtti.

Son 13-14 aydır sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve bu durumun bitki örtüsünün yanıcılığını artırdığını söyleyen Tağıl, haziran ve temmuz aylarının Türkiye'de en sıcak aylar olarak kaydedildiğini belirtti.



Türkiye, son 53 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türkiye'de, geçtiğimiz ay son 53 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını duyurmuştu.

Son iki ayda etkili olan kuru güney rüzgârlarının bitki örtüsünü kuruttuğunu ve ağustosta kuzeyden esen güçlü rüzgârların yangın riskini daha da artırdığını belirten Tağıl, "Kızılçam, yanıcılık açısından en yüksek değere sahip ağaç türlerinden biri olarak öne çıkıyor," dedi. (TY)