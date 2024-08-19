ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 13:12
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2024 13:12
2 dk Okuma

Türkiye'de orman yangınları geçen yıla göre yüzde 78 arttı

Türkiye, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerle birlikte en yüksek yangın tehlikesine sahip ülkeler arasında.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Türkiye'de orman yangınları geçen yıla göre yüzde 78 arttı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, Fotoğraf: AA

Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla orman yangınlarında büyük bir artış yaşanıyor. 

1 Ocak - 19 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangın sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 78 oranında arttı. 2023 yılında bu dönemde 1419 yangın çıkarken, 2024'te bu sayı 2 bin 529'a yükseldi. 

Yangınlar sonucu yanan orman alanı ise 8 bin 865 hektardan 17 bin 456 hektara ulaştı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) verilerine göre, bu yılın ağustos ayında 439 orman yangını kaydedildi. Özellikle 15-18 Ağustos tarihleri arasında 109’u orman yangını olmak üzere toplam 247 yangın meydana geldi.

Risk artıyor

Türkiye, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerle birlikte en yüksek yangın tehlikesine sahip ülkeler arasında bulunuyor. 

Orman yangınlarının artışı, hem Türkiye'nin doğal varlıklarını tehdit ediyor hem de yangınla mücadeledeki zorlukları gözler önüne seriyor. Uzmanlar, küresel ısıtma ve insan faktörlerinin bu yangınları tetiklediğini ve önümüzdeki yıllarda daha büyük risklerle karşılaşılabileceğini belirtiyor.

Yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı olsa da uygun hava koşulları ve bitki örtüsü yangınların geniş alanlara yayılmasına neden oluyor.

İki aydaki sıcaklık

Anadolu Ajansı’na konuşan İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, bu yaz mevsiminde sıcaklık, rüzgâr ve zemin neminin yangınların artmasında etkili olduğunu belirtti.

Son 13-14 aydır sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve bu durumun bitki örtüsünün yanıcılığını artırdığını söyleyen Tağıl, haziran ve temmuz aylarının Türkiye'de en sıcak aylar olarak kaydedildiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türkiye'de, geçtiğimiz ay son 53 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını duyurmuştu.
Türkiye, son 53 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadı
Türkiye, son 53 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadı
16 Ağustos 2024

Son iki ayda etkili olan kuru güney rüzgârlarının bitki örtüsünü kuruttuğunu ve ağustosta kuzeyden esen güçlü rüzgârların yangın riskini daha da artırdığını belirten Tağıl, "Kızılçam, yanıcılık açısından en yüksek değere sahip ağaç türlerinden biri olarak öne çıkıyor," dedi. (TY)

orman yangınları Türkiye'de orman yangınları iklim krizi orman genel müdürlüğü
ilgili haberler
Orman yangınlarının Ege Bölgesine verdiği zarar
Bugün 13:13
/haber/orman-yanginlarinin-ege-bolgesine-verdigi-zarar-298786
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
19 Ağustos 2024
/haber/cankiri-da-orman-yangini-4-koy-tahliye-edildi-298757
“Orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı”
15 Ağustos 2024
/haber/orman-yanginlarinin-yuzde-90i-insan-kaynakli-298614
Bakırhan İzmir’de yangın bölgesinde: Afet bölgesi ilan edilsin
Bugün 16:28
/haber/bakirhan-izmirde-yangin-bolgesinde-afet-bolgesi-ilan-edilsin-298803
Dersim’de ormanlık alanda yangın
7 Ağustos 2024
/haber/dersimde-ormanlik-alanda-yangin-298314
“İnsan baskısı olmazsa, Anadolu ormanları iklim değişikliğine direnebilir”
28 Haziran 2024
/haber/insan-baskisi-olmazsa-anadolu-ormanlari-iklim-degisikligine-direnebilir-296939
Muğla, Milas’ta orman yangını
8 Ağustos 2024
/haber/mugla-milasta-orman-yangini-298348
Orman yangınlarının akıbetini tahmin eden yapay zeka modeli geliştirildi
23 Temmuz 2024
/haber/orman-yanginlarinin-akibetini-tahmin-eden-yapay-zeka-modeli-gelistirildi-297756
İzmir Karşıyaka'daki orman yangını sanayi sitesine sıçradı
16 Ağustos 2024
/haber/izmir-karsiyaka-daki-orman-yangini-sanayi-sitesine-sicradi-298653
Türkiye'de orman yangınları geçen yıla göre yaklaşık beş kat arttı
24 Haziran 2024
/haber/turkiye-de-orman-yanginlari-gecen-yila-gore-yaklasik-bes-kat-artti-296753
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Orman yangınlarının Ege Bölgesine verdiği zarar
Bugün 13:13
/haber/orman-yanginlarinin-ege-bolgesine-verdigi-zarar-298786
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
19 Ağustos 2024
/haber/cankiri-da-orman-yangini-4-koy-tahliye-edildi-298757
“Orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı”
15 Ağustos 2024
/haber/orman-yanginlarinin-yuzde-90i-insan-kaynakli-298614
Bakırhan İzmir’de yangın bölgesinde: Afet bölgesi ilan edilsin
Bugün 16:28
/haber/bakirhan-izmirde-yangin-bolgesinde-afet-bolgesi-ilan-edilsin-298803
Dersim’de ormanlık alanda yangın
7 Ağustos 2024
/haber/dersimde-ormanlik-alanda-yangin-298314
“İnsan baskısı olmazsa, Anadolu ormanları iklim değişikliğine direnebilir”
28 Haziran 2024
/haber/insan-baskisi-olmazsa-anadolu-ormanlari-iklim-degisikligine-direnebilir-296939
Muğla, Milas’ta orman yangını
8 Ağustos 2024
/haber/mugla-milasta-orman-yangini-298348
Orman yangınlarının akıbetini tahmin eden yapay zeka modeli geliştirildi
23 Temmuz 2024
/haber/orman-yanginlarinin-akibetini-tahmin-eden-yapay-zeka-modeli-gelistirildi-297756
İzmir Karşıyaka'daki orman yangını sanayi sitesine sıçradı
16 Ağustos 2024
/haber/izmir-karsiyaka-daki-orman-yangini-sanayi-sitesine-sicradi-298653
Türkiye'de orman yangınları geçen yıla göre yaklaşık beş kat arttı
24 Haziran 2024
/haber/turkiye-de-orman-yanginlari-gecen-yila-gore-yaklasik-bes-kat-artti-296753
Sayfa Başına Git