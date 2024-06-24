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HABER
Yayın Tarihi: 24 Haziran 2024 11:21
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2024 11:22
2 dk Okuma

Türkiye'de orman yangınları geçen yıla göre yaklaşık beş kat arttı

Geçen yıl bu dönemde yangınlardan 41 hektar, bu yıl ise 2 bin 548 hektar ormanlık alan zarar gördü.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Türkiye'de orman yangınları geçen yıla göre yaklaşık beş kat arttı
Fotoğraf: Canva

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, tüm dünyada mart, nisan ve mayıs aylarının en sıcak aylar olmasıyla birlikte, 2024 ilkbaharı tarihe "tüm zamanların en sıcak ilkbaharı" olarak geçti. 

Türkiye'de de sıcak geçen kış ve ilkbaharın ardından haziran ayında birçok kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı, bazı kentlerde rekor sıcaklık değerleri kaydedildi.

Yüksek sıcaklık yangın riskini de artırdı. Orman altı bitki örtüsünün daha erken kuruması, alevlerin daha etkili olmasına neden oldu. 1 Haziran'dan bu yana birçok kentte çok sayıda yangın çıktı.

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399 yangın

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 1-21 Haziran döneminde 84 orman yangını çıkarken, bu yılın aynı döneminde yaklaşık beş kat artışla 399 yangın kayıtlara geçti. 

Geçen yıl bu dönemde yangınlardan 41 hektar, bu yıl ise 2 bin 548 hektar ormanlık alan zarar gördü.

1-21 Haziran döneminde geçen yıl orman dışı 155 yerde yangın çıktı, bu yıl ise 551 orman dışı noktada yangın yaşandı.

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“Yakıt deposu”

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Anadolu Ajansı muhabirine Türkiye'de yangın tehlikesinin ve sıklığının yüksek olduğu bir yangın coğrafyası bulunduğunu söyledi.

Sıcaklığın orman yangınları açısından olumsuzluk oluşturduğuna dikkat çeken Türkeş, şöyle konuştu:

"Giderek daha sıcak bir dünya, yağış rejiminin değişmesi, aynı şekilde giderek daha sıcak bir Türkiye, yazı kurak ve çok sıcak Akdeniz ikliminin egemen olduğu coğrafyanın genişleme eğilimi içinde olması, hava sıcaklıklarının giderek daha yüksek olması, ardışık sıcak hava dalgalarının sıklığının, süresinin, şiddetinin artması yaz kuraklığıyla da birleştiği zaman bütün bitki örtüsü, ormanlar, makiler, tarım alanları, meralar patlamaya hazır, büyük yangınlara elverişli yakıt deposu haline geliyor. 

“Bugünlerde bu etkiyi haziranda görmeye başladık. Türkiye'de, yüksek yangın tehlikesini yaratan hava koşulları iklim değişikliğiyle birleştiğinde orman yangınları daha sık, daha büyük olma eğilimi içine giriyor." (TY)

orman yangınları sıcaklık rekorları iklim krizi küresel ısıtma
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/haber/bianet-sordu-orman-genel-mudurlugu-9-ay-sonra-yanit-verdi-293588
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/haber/turkiye-medyasi-2021-deki-orman-yanginlarini-nasil-haberlestirdi-271267
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15 Temmuz 2022
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9 Haziran 2022
/haber/bazi-sirketler-yanan-ormanlardan-kar-ettiler-263059
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Son 10 yılın orman kayıplarının yüzde 65'i 2021 yangınlarından
13 Nisan 2022
/haber/son-10-yilin-orman-kayiplarinin-yuzde-65-i-2021-yanginlarindan-260447
WWF TÜRKİYE
Yeni orman yangınları çağına hazırlıklı mıyız?
22 Mart 2022
/haber/yeni-orman-yanginlari-cagina-hazirlikli-miyiz-259420
COPERNİCUS ATMOSFER İZLEME SERVİSİ
Orman yangınları bu yıl emisyon rekorları kırdı
8 Aralık 2021
/haber/orman-yanginlari-bu-yil-emisyon-rekorlari-kirdi-254493
Türkiye'de Çıkan Her İki Yangından Birinin Faili Meçhul
5 Temmuz 2018
/haber/turkiye-de-cikan-her-iki-yangindan-birinin-faili-mechul-198903
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