Türkiye'de müze sayısı 664'e, ziyaretçi sayısı 65,9 milyona yükseldi

TÜİK'in açıkladığı Kültürel Miras İstatistikleri 2025 verilerine göre, Türkiye'deki müzelerin 220'si Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 426'sı özel müze kategorisinde, 18'i ise Milli Saraylar Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye'de 148 de ören yeri bulunuyor.

Eser sayısı arttı

Müzelerdeki toplam eser sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 4 milyon 12 bin 294'e ulaştı. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,5 artışla 3 milyon 388 bin 462 olurken, özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,4 artarak 292 bin 271 oldu. Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı ise yüzde 0,5 azalarak 331 bin 561'e geriledi.

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,4'ünü sikke, yüzde 27,8'ini arkeolojik materyal, yüzde 6,7'sini etnografik materyal ve yüzde 3,5'ini tablet oluşturdu.

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2025 yılında yüzde 6,8 artarak 65 milyon 862 bin 639 oldu. Ziyaretçilerin yüzde 52,9'u bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Taşınmaz kültür varlıkları 130 bini aştı

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 20 milyon 888 bin 733 olurken, bu ziyaretçilerin toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 31,7 olarak gerçekleşti. Özel müze ziyaretçi sayısı da yüzde 10,8 artarak 21 milyon 905 bin 335'e yükseldi. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı müzelerin ziyaretçi sayısı ise yüzde 8,8 azalarak 9 milyon 122 bin 685 oldu.

Bakanlık tarafından satılan Müze Kartı sayısı 6 milyon 804 bin 917 olarak kaydedildi. En yüksek müze ziyaretçi sayılarına 18 milyon 307 bin 485 ile İstanbul, 4 milyon 646 bin 357 ile İzmir ve 4 milyon 642 bin 683 ile Ankara'da ulaşıldı.

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 130 bin 632 oldu. Taşınmaz kültür varlıklarının en fazla bulunduğu il 34 bin 558 ile İstanbul olurken, İstanbul'u 8 bin 120 ile İzmir ve 5 bin 332 ile Muğla takip etti. Toplam sit alanı sayısı da yüzde 6 artarak 27 bin 703'e yükseldi. Sit alanlarının yüzde 97,1'ini arkeolojik sit alanları oluşturdu.

Milli parkların sayısı 2025 yılında yüzde 2 artarak 50'ye, toplam alanları ise yüzde 3,2 artarak 942 bin 286 hektara ulaştı. Tabiat parkı sayısı yüzde 2,2 artarak 274'e yükselirken, tabiat parkı alanı yüzde 0,2 artışla 94 bin 294 hektar oldu. Tabiatı koruma alanı sayısı bir önceki yıla göre değişmeyerek 32'de, tabiat anıtı sayısı ise 111'de kaldı.

(FY)